CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin’den flaş sözler: CHP’de bu sorunlar yaşanmasın diye uğraştık

Mahkeme tarafından tedbiren CHP İstanbul İl Başkanı olarak görevlendirilen Gürsel Tekin açıklamalarda bulundu. Tekin, "CHP'de bu sorunlar yaşanmasın diye uğraştık." dedi.

Gürsel Tekin'in konuşmasından satır başları şöyle:

Bugün partimizin kuruluş yıl dönümü. Başta Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle anıyorum. Savaş meydanlarında kurulmuş bir siyasi parti. Geleneklerine uygun davranacağız.

Türkiye'nin gerçek gündemi ile meşgul olacağız. Elbette partimin genel başkanıdır. Öfke ile kızgın olsalar da öfkemizi içimize gömdük. Bina tartışmasının parçası olmayız. 6 ok neredeyse bizim binamız orası olur.

ŞİŞELİ SALDIRI

Canları sağ olsun demokratik tepki, biz pet şişer değil kurşunlar da işlemez. Yarın mahcup olabileceğiniz şeyleri söylemeyin. Çok kolay bir görev değil. Söz konusu CHP olunca gerisi teferruattır. Parti yöneticilerimiz ile kucaklaşacağız düşmanları çatlatacağız.

Ben partinin tüm kademelerinde görev yaptım. CHP'nin genel başkanlarının ortak özelliği para ilişkisi sıfır. CHP dürüstlerin partisidir. Şu anda bizim resmi binamız Sarıyer. Bugünden itibaren işimiz gücümüz teşkilatlarımızla görüşerek sorunları bitirelim.

