CHP’nin yeni il başkanı Gürsel Tekin’den liste hamlesi! Emniyet’e teslim etti | İşte CHP İstanbul İl binasına giriş-çıkış izni verilen o isimler...

Geçtiğimiz gün Gürsel Tekin, partinin il binasına gitti. Ancak mahkeme kararına rağmen Tekin'i içeri sokmak istemeyen partililer hem polise hem de Gürsel Tekin'e saldırdı.

Binaya polis eşliğinde giren Gürsel Tekin, burada CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin ve partililerle sert tartışma yaşadı. "Ben Aziz İhsan Aktaş'la, Ertan Yıldız'la arkadaş değilim" diyen Tekin, "Beni partiden atıyorlar ama Ertan Yıldız partide" ifadelerini kullandı.

GÜRSEL TEKİN CHP'NİN İSTANBUL İL BAŞKANLIĞINA GELDİ

Bugün ise Sarıyer'deki Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığına gelen Gürsel Tekin, kısa bir süre içeride kaldı.

"İŞİMİZE GÜCÜMÜZE BAKACAĞIZ"

Gürsel Tekin, CHP'nin il binası girişinden önce basın mensuplarına konuşarak, "Benim bu saatten sonra sizinle paylaşabileceğim, size verebileceğim hiçbir bilgi yok. Size söz verdiğim için geldim. Çok kıymetli bir arkadaşım 4 gün önce beyin kanaması geçirmişti. Bir az önce ölüm haberini aldım. Oraya gideceğim. Sizden ricam şu; biz bugünden itibaren işimize gücümüze bakacağız. Türkiye'nin gerçek gündemiyle meşgul olun" dedi.

Ardından binaya giren Tekin, yaklaşık 5 dakikalık sürenin ardından başkanlıktan ayrıldı.

LİSTEYİ EMNİYETE TESLİM ETTİ

Gürsel Tekin'in emniyete sunduğu, CHP İstanbul İl binasına giriş-çıkış izni verilen liste paylaşıldı. Tekin bugün de CHP'nin Sarıyer'deki İstanbul İl Başkanlığı binasına geldi. Tekin, CHP İstanbul il binasına girecek CHP'liler listesini Emniyet'e teslim etti.

Listede görevden alınan İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in olduğu da dikkatlerden kaçmadı.

Buna göre CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'le birlikte izin verilen diğer isimler şöyle:

Bina Sorumlusu: Ferhat IŞÇIMEN

1.⁠ ⁠Serkan UZUN

2.⁠ ⁠Ismail Atakan ALTUN

3.⁠ ⁠Ömer KUTLU

4.⁠ ⁠Cevher SÖNMEZ

5.⁠ ⁠Cihan SARITUNÇ

6.⁠ ⁠Taner BOZKAYA

7.⁠ ⁠Eyyüp YILMAZ

8.⁠ ⁠Koray GOBEL

9.⁠ ⁠Ahmet NURSOY

10.⁠ ⁠Kurtuluş UYGUR

11.⁠ ⁠Alim ŞAHIN

12.⁠ ⁠Emin KAN

13.⁠ ⁠Serdar FIRAT

14.⁠ ⁠Kamil YILMAZ

15.⁠ ⁠Doğukan KILIÇ

16.⁠ ⁠Servet Mirhan İŞÇİMEN

17.⁠ ⁠Mehmet ŞILDIR

18.⁠ ⁠Selçuk NARSAP

19.⁠ ⁠Omer KAYA

20.⁠ ⁠Turan ÖZDEMİR

21.⁠ ⁠Abdulkadir SEZGİN

22.⁠ ⁠Özgür ÇELİK

23.⁠ ⁠Cüneyit ÇOBANLAR

24.⁠ ⁠Süleyman BAYRAKTUTAN

25.⁠ ⁠Duran ACAR

26.⁠ ⁠Atakan DEMİRCI

27.⁠ ⁠Mithat ŞAHIN

28.⁠ ⁠Zeynel KIZILKAYA

29.⁠ ⁠Mustafa AYDEMIR

30.⁠ ⁠Nadir ARSLAN

31.⁠ ⁠Tolga ÇOBANOGLU