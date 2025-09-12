CHP’li Gürsel Tekin: Aziz İhsan’lara yenilmeyeceğiz! Büyük bir suç ortaklığını bozuyoruz

12 Eylül 2025, Cuma
Giriş: 12.09.2025 11:10 Güncelleme: 12.09.2025 11:28
CHP'li Gürsel Tekin Sarıyer'deki CHP İl Başkanlığı'na giderek gazetecilerin sorularını yanıtladı. Tekin parti yönetimini eleştirirken "Büyük bir suç ortaklığını bozuyoruz sanırım. Aziz İhsan'lara yenilmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

CHP'li Gürsel Tekin, sabah saatlerinde Sarıyer'deki CHP İl Başkanlığı'na gitti. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tekin, "Polemiğe girersek birçok arkadaşı üzerim. Büyük bir suç ortaklığını bozuyoruz sanırım" diyerek Özgür Özel ve yönetimine sert çıktı.

ÇARPICI SÖZLER: AZİZ İHSAN'LARA YENİLMEYECEĞİZ

Gürsel Tekin'in açıklamaları şöyle:

HALK TV VE SÖZCÜ'YE YÜKLENDİ

Konuşmamayı tercih ediyoruz. İki televizyon yöneticisi arkadaşlarıma bir ricam var. Her gün Aziz İhsan Aktaş arkadaşlarını yayına çıkarıyorsunuz bizlere yalan yanlış iftiralarla saatlerce yayında kalıyor. Bu zamana kadar birçok televizyon bizi yayına çağırdı. Hiç birinin fiziki olarak yayınına katılmadım. Özellikle Halk TV ve Sözcü TV'ye rica ediyorum. Ne zaman istiyorsanız bir telefon kadar sizlere yakınım. Aziz İhsan Aktaş'ın arkadaşlarına yakınlık gösterdiğiniz kadar bir kısmını bana göstermenizi istiyorum.

"İŞİMİZİ YAPAMIYORUZ"

İşimizi yapamaz hale geldik. Biz bir kararla buraya geldik. Biz görevimizi yapmak istiyoruz. İşimizi yapamıyoruz. Saldırı, haksızlık, hukuksuzluğa rağmen işimizi yapacağız. Biz kısa süreli olarak işimizi yapıp gitmek istiyoruz.

CHP'li Gürsel Tekin parti yönetimine eleştirilerde bulundu (İHA)CHP'li Gürsel Tekin parti yönetimine eleştirilerde bulundu (İHA)

"AZİZ İHSAN'LARA YENİLMEYECEĞİZ"

Bakıyorum biz bir suç ortaklığını bozuyoruz galiba. Yalan yanlış iftira atıyorlar. Elimizdeki karara göre biz görevimizi yapacağız. 15 Eylül'deki kurultay davası ile meşgul değiliz. Biz Aziz İhsan'lara yenilmeyeceğiz.

"BİNALAR HEPİMİZE YETER"

Parti emekçileri görevine gelemiyor, ne istiyorsunuz? Binalar hepimize yeter. Şu anda bu binamız resmen Cumhuriyet Halk Partisi binası. Yarın bu bina değişirse, Şırnak'a bile git derlerse gider görevimizi yaparız.

