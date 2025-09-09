Gürsel Tekin masaya vurarak CHP’lilerin yüzüne isyan etti: Ben Aziz İhsan Aktaş’ın Ertan Yıldız’ın arkadaşı değilim

CHP'deki gerilim yükselmeye devam ediyor. Rüşvet iddialarıyla gündeme gelen ve soruşturma açılan CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından iptal edildi. Kararın ardından CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve ekibi görevden alındı, yerine CHP'li Gürsel Tekin ve ekibi geçici olarak atandı.

Geçici Kurul Başkanı Tekin'in parti binasına gelmesi duyurulduktan sonra, mevcut CHP yönetimi mahkeme kararını görmezden gelerek tansiyonu artırdı. Tekin'in binaya girişini engellemek isteyen bazı partililer, adeta nöbet tutarak hem polis ekiplerine hem de Tekin'e zor anlar yaşattı.