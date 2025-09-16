Aslı Baykal'dan "şaibeli kurultay" tepkisi! "Karar çıkarsa Kılıçdaroğlu'nun göreve dönmesi gerekir" | Yolsuzluk mesajı: CHP bu konuda hiçbir bahaneye sığınamaz
CHP’nin 2023 tarihlerinde gerçekleştirdiği ve Özgür Özel’in Genel Başkan seçildiği 38. Olağan Kurultay'ında şaibe iddiaları parti içinde krize neden olurken açılan dava ile gözler çıkacak kararda. Kılıçdaroğlu'nun da göreve dönüp dönmeyeceği de en çok merak edilen sorular arasında ye alıyor. CHP Eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, şaibeli kurultayı ile gündeme gelen CHP'yi sert sözlerle eleştirdi. Rüşvet karşlığı oy iddialarına vurgu yapan Aslı Baykal "Cumhuriyet Halk Fırkası'nın ilk genel başkanını Atatürk olarak seçenler yat kat karşılığı oy kullanıp başkasını seçse idi nasıl olurdu acaba?" diyerek tepkisini dile getirdi ve " Ama mahkeme kararı çıkarsa Kemal beyin görevine dönmesi gerekir. CHP'lilerin de bunu temizlenmek, arınmak, ileri atılmak için bir fırsat bilip sevinmesi gerekir." ifadelerini kullandı. Baykal, İBB'nin de aralarında bulunduğu CHP'li belediyelerdeki yolsuzluğa ilişkin de "Türkiye'nin yolsuzluk kıskacından kurtulması gerekiyor. CHP bu konuda hiçbir bahaneye sığınamaz ve direnç gösteremez. " dedi.
Son dönemlerde skandallar ile sık sık gündeme gelen CHP'de "şaibeli kurultay" ayrı bir krize neden oldu. CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025'teki 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan davanın beşinci celsesi 15 Eylül 2025 görüldü.
Bu süreçte CHP Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da göreve dönüp dönmeyeceği konuşuluyordu. Davada ara karar çıkmazken duruşma tarihi 24 Ekim 2025'e ertelendiği açıklandı.
CHP Eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal da konuya dair muhalefete ağır eleştirilerde bulundu. Rüşvet karşlığı oy iddialarına vurgu yapan Aslı Baykal "Cumhuriyet Halk Fırkası'nın ilk genel başkanını Atatürk olarak seçenler yat kat karşılığı oy kullanıp başkasını seçse idi nasıl olurdu acaba?" dedi.
Baykal, mahkemenin vereceği karara ilişkin de "Ama mahkeme kararı çıkarsa Kemal beyin görevine dönmesi gerekir. CHP'lilerin de bunu temizlenmek, arınmak, ileri atılmak için bir fırsat bilip sevinmesi gerekir." ifadelerini kullandı.
Aslı Baykal'ın açıklamasının tamamı şu şekilde:
"Cumhuriyet Halk Fırkası'nın ilk genel başkanını Atatürk olarak seçenler yat kat karşılığı oy kullanıp başkasını seçse idi nasıl olurdu acaba? Özgür Özel olmuş, Kemal Kılıçdaroğlu olmuş, ikisi de CHP genel başkanlığı koltuğunu dolduramıyor. Zaten beraber yönetiyorlardı, hançer saplanana dek. Ama mahkeme kararı çıkarsa Kemal beyin görevine dönmesi gerekir. CHP'lilerin de bunu temizlenmek, arınmak, ileri atılmak için bir fırsat bilip sevinmesi gerekir.
İktidara ulaşmak için her yol mübah olamaz, Türkiye'nin yolsuzluk kıskacından kurtulması gerekiyor. CHP bu konuda hiç bir bahaneye sığınamaz ve direnç gösteremez. Mahkemeden sorun yoktur kararı çıkarsa da bu yönetim aklanmış olur, yoluna bildiği gibi ve daha güçlü devam eder. Türkiyede bir adalet sistemi var ve hepimiz ona göre yönetiliyoruz. İstediğimizi seçip seçmeme hakkımız yok.
İMAMOĞLU'NA GÖNDERME: KRAVAT ŞOVU
Mahkeme kararlarına güveniyoruz. Kravat şovuna izin verilmiş olsa bile yargının İmamoğlu'nun güdümünde olduğuna değil tarafsız olduğuna inanıyoruz, bir de kollarını sıvamadığına şükrediyoruz. Kravat konusu da çözülmeli ki ilerideki davalarda emsal teşkil etmesin, mahkeme salonlarında herkes bir şeylerini çıkarıp atmaya kalkmasın.
Bir senaristin ahlaki yozlaşmayı desteklemesi, para ile oyunu satmak, adalet sistemine saygı duymamak hepsi değer yargıları ortadan kalkmış bir topluma sürükleme çabaları bizi."
