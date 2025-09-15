15 Eylül 2025, Pazartesi
Can Holding'e operasyonda gelişme! 5 şüpheliye tutuklama talebi

ahaber.com.tr
15.09.2025
İstanbul’da Can Holding’e yönelik soruşturmada, “suç örgütü kurmak”, “vergi kaçakçılığı”, “dolandırıcılık” ve “kara para aklama” suçlamasıyla gözaltına alınan 5 kişi işlemlerinin tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden Devran Çimen, Devran Can, Mehmet Kaya, Kemal Çimen ve Cemal Can 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma' ve 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçundan tutuklama talebiyle, Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ ise 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma' ve 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçundan ev hapsi ve yurtdışı yasağı şeklinde adli kontrol uygulanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler üzerinden suç işlemek amacıyla örgüt kurulduğu, bu örgüt aracılığıyla nitelikli dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı, kaynağı belirsiz gelirlerin şirket hesaplarına sokulması, suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik çok yönlü eylemlerin gerçekleştirildiği öne sürüldü.

CAN HOLDİNG'E BÜYÜK OPERASYON

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ile mali denetim birimlerinin düzenlediği inceleme raporlarıyla soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler üzerinden kaynağı belirsiz yüklü tutarda para girişlerinin yapıldığı, bu paraların çeşitli şirketler arasında aktarılarak izlerinin gizlenmeye çalışıldığı, faturasız işlemler ve sahte belge düzenlemeleriyle vergi yükümlülüğünün azaltıldığı iddia edildi.

Can Holding’e operasyonda gelişme! 5 şüpheliye tutuklama talebi

HUKUKİ YAPTIRIMLARDAN KAÇMAK İSTEDİLER

Holding yapısı altında kurulan çıkar amaçlı suç örgütünün Kemal Can ve Mehmet Şakir Can liderliğinde hareket ederek aynı faaliyet alanlarında çok sayıda şirket kurmak suretiyle denetim ve takip mekanizmalarını zorlaştırdığı, yönetim kurullarında değişiklikler yapıp sorumluluğu örgüt üyeleri arasında dağıttığı ve bu yolla hukuki yaptırımlardan kaçmayı hedeflediği öne sürüldü.

Ayrıca, ticari faaliyeti bulunmayan şirketlerde nakit sermaye artırımı yapıldığı, sermaye artırımlarının kaynağı olarak ortaklara borçlar hesabının gösterildiği, bu borçların gerçeği yansıtmadığı, ortaklara borçlar hesabında görülen tutarların "7256 sayılı Varlık Barışı Kanunu" kapsamında şirkete yeniden yatırıldığı, gerçekleştirilen bu işlemlerin, kanunun amacına aykırı şekilde suçtan sağlanan gelirin sisteme dahil edilmesi ve aklanması niteliğinde olduğu iddiasında bulunuldu.

Fotoğraf-AAFotoğraf-AA

MASAK raporlarıyla elde edilen bulgular doğrultusunda suç örgütünün "nitelikli dolandırıcılık", "kaçakçılık" ve "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" gibi öncül suçlardan elde ettiği yasa dışı gelirler aracılığıyla ticari hacmini genişlettiği, eğitim, medya, finans ve enerji gibi stratejik sektörlerde şirket alımları, hisse devirleri ve yatırım faaliyetlerinin doğrudan suç gelirleriyle finanse edildiği, bu yolla örgütün hem ekonomik gücünü artırmayı hem de kamuoyu nezdinde meşruiyet kazanmayı hedeflediği öne sürüldü.

5 KİŞİYE TUTUKLAMA TALEBİ

Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden Devran Çimen, Devran Can, Mehmet Kaya, Kemal Çimen ve Cemal Can 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma' ve 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçundan tutuklama talebiyle, Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ ise 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma' ve 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçundan ev hapsi ve yurtdışı yasağı şeklinde adli kontrol uygulanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Kenan Tekdağ (DHA) Kenan Tekdağ (DHA)

5 ŞÜPHELİ ADLİYEDE

Düzenlenen operasyonda 121 şirketin mal varlığına el konularak ve TMSF kayyum olarak atanarak, 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Jandarma Komutanlığı ekipleri düzenledikleri operasyonda, aralarında Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ'ın da bulunduğu 5 şüpheliyi gözaltına alındı. Can Holding'e yapılan operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye getirildi.

HASTANEYE SEVK EDİLDİ

4 kişi ile birlikte adliyeye getirilen Mehmet Kenan Tekdağ'ın Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nda ifadesi alınması beklenirken tansiyonunun yükseldiği ve rahatsızlandığı öğrenildi. Tekdağ, Küçükçekmece Adliyesi'nden ambulansla Bakırköy Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

KAYYUM ATANAN ŞİRKETLER

"Habertürk Gazetecilik, Ciner Medya TV Hizmetleri, Show Televizyon Yayıncılık, Boğaziçi Radyo Televizyon Yayıncılığı ve Reklamcılık, Enerji Petrol Ürünleri Pazarlama, Doğa Okulları İşletmeciliği, Bilgi Doğa Eğitim İşletmeciliği, Turktobacco Sigara İç ve Dış Ticaret Pazarlama, HT Spor Televizyon Yayıncılık ile Bosphorus Medya Grubu Radyo ve Televizyon Yayıncılığı Anonim Şirketi."

Can Holding soruşturmasında gelişme!Can Holding soruşturmasında gelişme! CAN HOLDİNG SORUŞTURMASINDA GELİŞME!

