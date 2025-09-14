Can Holding soruşturmasında gelişme! Mehmet Kenan Tekdağ ifade vermek istemedi: Susma hakkımı kullanıyorum | Gözaltı sayısı 6’ya yükseldi

Fotoğraf-A Haber Arşiv

GÖZALTI SAYISI YÜKSELDİ

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Mehmet Kaya adlı şüpheli Ağrı'da gözaltına alınarak İstanbul'a getirildi. Böylece Operasyonlarda gözaltı sayısı 6'ya yükseldi.

İFADE VERMEK İSTEMEDİ: SUSMA HAKKIMI KULLANMAK İSTİYORUM

Aralarında Mehmet Kenan Tekdağ'ın da bulunduğu 6 şüphelinin de Maslak Jandarma'da, Jandarma KOM Şube ekipleri tarafından yapılan sorguları sürerken Kemal Can, Mehmet Şakir Can, Rumert Onur Can ve Murat Can'a yönelik yakalama çalışmaları devam ediyor.

Ayrıca gözaltında olan şüphelilerden Mehmet Kenan Tekdağ'ın Jandarma'da ifade vermek istemediği ve susma hakkını kullandığı, ifadesini savcılıkta vereceğini söylediği öğrenildi.