Can Holding soruşturmasında gelişme! Mehmet Kenan Tekdağ ifade vermek istemedi: Susma hakkımı kullanıyorum | Gözaltı sayısı 6'ya yükseldi
Can Holding'e yönelik İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında bünyesindeki şirketlerin dolandırıcılık ve kaçakçılık gelirleriyle finanse edildiği gerekçesiyle geçtiğimiz günlerde operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında gözaltı sayısı 6'ya yükselirken firari olan şüpheli Mehmet Kaya Ağrı'da gözaltına alınarak İstanbul'a getirildi. Şüphelilerin sorgulama işlemleri başlarken Mehmet Kenan Tekdağ'ın Jandarma'da susma hakkını kullanmak istediği ortaya çıktı. İfade vermeyen Tekdağ'ın, ifade işlemini savcılıkta vermek istediğini söylediği öğrenildi.
İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında bünyesindeki şirketlerin dolandırıcılık ve kaçakçılık gelirleriyle finanse edildiği gerekçesiyle geçtiğimiz gün Can Holding'e operasyon düzenlendi.
Soruşturma kapsamında Can Holding Yayın Şirketleri Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ, rahatsızlıkları sonucu kaldırıldığı hastanede gözaltına alınmıştı.
GÖZALTI SAYISI YÜKSELDİ
Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Mehmet Kaya adlı şüpheli Ağrı'da gözaltına alınarak İstanbul'a getirildi. Böylece Operasyonlarda gözaltı sayısı 6'ya yükseldi.
İFADE VERMEK İSTEMEDİ: SUSMA HAKKIMI KULLANMAK İSTİYORUM
Aralarında Mehmet Kenan Tekdağ'ın da bulunduğu 6 şüphelinin de Maslak Jandarma'da, Jandarma KOM Şube ekipleri tarafından yapılan sorguları sürerken Kemal Can, Mehmet Şakir Can, Rumert Onur Can ve Murat Can'a yönelik yakalama çalışmaları devam ediyor.
Ayrıca gözaltında olan şüphelilerden Mehmet Kenan Tekdağ'ın Jandarma'da ifade vermek istemediği ve susma hakkını kullandığı, ifadesini savcılıkta vereceğini söylediği öğrenildi.
ŞİRKET KILIFI İLE KARA PARA GİZLEME
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler üzerinden suç işlemek amacıyla örgüt kurulduğu, bu örgüt aracılığıyla nitelikli dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı, kaynağı belirsiz gelirlerin şirket hesaplarına sokulması, suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik çok yönlü eylemlerin gerçekleştirildiği öne sürülmüştü.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ile mali denetim birimlerinin düzenlediği inceleme raporlarıyla soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında, Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler üzerinden kaynağı belirsiz yüklü tutarda para girişlerinin yapıldığı, bu paraların çeşitli şirketler arasında aktarılarak izlerinin gizlenmeye çalışıldığı, faturasız işlemler ve sahte belge düzenlemeleriyle vergi yükümlülüğünün azaltıldığı iddia edilmişti.
ÇOK SAYIDA ŞİRKET İLE HUKUKİ YAPTIRIMLARDAN KAÇIŞ
Holding yapısı altında kurulan çıkar amaçlı suç örgütünün Kemal Can ve Mehmet Şakir Can liderliğinde hareket ederek aynı faaliyet alanlarında çok sayıda şirket kurmak suretiyle denetim ve takip mekanizmalarını zorlaştırdığı, yönetim kurullarında değişiklikler yapıp sorumluluğu örgüt üyeleri arasında dağıttığı ve bu yolla hukuki yaptırımlardan kaçmayı hedeflediği öne sürülmüştü.
Ayrıca, ticari faaliyeti bulunmayan şirketlerde nakit sermaye artırımı yapıldığı, sermaye artırımlarının kaynağı olarak ortaklara borçlar hesabının gösterildiği, bu borçların gerçeği yansıtmadığı, ortaklara borçlar hesabında görülen tutarların "7256 sayılı Varlık Barışı Kanunu" kapsamında şirkete yeniden yatırıldığı, gerçekleştirilen bu işlemlerin, kanunun amacına aykırı şekilde suçtan sağlanan gelirin sisteme dahil edilmesi ve aklanması niteliğinde olduğu iddiasında bulunulmuştu.
SUÇ ÖRGÜTÜ İLE KARA PARA AKLAMA
MASAK raporlarıyla elde edilen bulgular doğrultusunda suç örgütünün "nitelikli dolandırıcılık", "kaçakçılık" ve "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" gibi öncül suçlardan elde ettiği yasa dışı gelirler aracılığıyla ticari hacmini genişlettiği, eğitim, medya, finans ve enerji gibi stratejik sektörlerde şirket alımları, hisse devirleri ve yatırım faaliyetlerinin doğrudan suç gelirleriyle finanse edildiği, bu yolla örgütün hem ekonomik gücünü artırmayı hem de kamuoyu nezdinde meşruiyet kazanmayı hedeflediği öne sürülmüştü.
Düzenlenen operasyonda 121 şirketin mal varlığına el konularak ve TMSF kayyum olarak atanarak, 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. İstanbul Jandarma Komutanlığı ekipleri düzenledikleri operasyonda, aralarında Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ'ın da bulunduğu 5 şüpheliyi gözaltına almıştı.
İŞTE EL KONULAN ŞİRKETLER
Kayyum atanan şirketlerin bazıları ise şöyle aktarılmıştı: "Habertürk Gazetecilik, Ciner Medya TV Hizmetleri, Show Televizyon Yayıncılık, Boğaziçi Radyo Televizyon Yayıncılığı ve Reklamcılık, Enerji Petrol Ürünleri Pazarlama, Doğa Okulları İşletmeciliği, Bilgi Doğa Eğitim İşletmeciliği, Turktobacco Sigara İç ve Dış Ticaret Pazarlama, HT Spor Televizyon Yayıncılık ile Bosphorus Medya Grubu Radyo ve Televizyon Yayıncılığı Anonim Şirketi."
