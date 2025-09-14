14 Eylül 2025, Pazar

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Gürsel Tekin: Hakkımı hepsine haram ediyorum! Beni kürsüde yuhalattınız ayıptır
Gürsel Tekin: Hakkımı hepsine haram ediyorum! Beni kürsüde yuhalattınız ayıptır

Gürsel Tekin: Hakkımı hepsine haram ediyorum! Beni kürsüde yuhalattınız ayıptır

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.09.2025 11:17
Güncelleme:14.09.2025 11:18
Gürsel Tekin açıklamalarda bulundu. Tekin, Özgür Özel sorusu üzerine "Hepsine hakkımı haram ediyorum. Beni kürsüde yuhalattınız ayıptır." dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Gürsel Tekin: Hakkımı hepsine haram ediyorum! Beni kürsüde yuhalattınız ayıptır
Hakkımı hepsine haram ediyorum
"Hakkımı hepsine haram ediyorum"
Halef-selef gerilimi tırmanıyor!
Halef-selef gerilimi tırmanıyor!
Başkan Erdoğan Katar’a gidiyor
Başkan Erdoğan Katar'a gidiyor
MHP’de iki isim için kesin ihraç istemi
MHP’de iki isim için kesin ihraç istemi
Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu neyle suçlanıyor?
Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu neyle suçlanıyor?
Can Holding’e büyük operasyon
Can Holding'e büyük operasyon
İsrail’den Rum Kesimi’ne tehlikeli sevkiyat
İsrail’den Rum Kesimi’ne tehlikeli sevkiyat
Başkan Erdoğan Kudüs Rum Patriğini kabul etti!
Başkan Erdoğan Kudüs Rum Patriğini kabul etti!
Silahlar Türkiye’ye karşı konumlandırılıyor
"Silahlar Türkiye'ye karşı konumlandırılıyor"
ANALİZ| CHP 100 yılda kaç kez bölündü?
ANALİZ| CHP 100 yılda kaç kez bölündü?
Zorunlu eğitim süresi kısalıyor mu?
Zorunlu eğitim süresi kısalıyor mu?
Firari patronlar nerede?
Firari patronlar nerede?
Daha Fazla Video Göster