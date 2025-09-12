14 ilde Telegram ve Discord operasyonu: C31K platformundan 30 şüpheli gözaltında

"KIZLARININ KAFASINI KESERİZ"

Suç makinesi olarak tanımlanan bu kişiler, İstanbul'da öldürülen 15 yaşındaki Ahmet Minguzzi cinayetinin faillerinin propagandasını yapıyor, ailelere "kızlarının kafasını kesmekle" tehdit mesajları gönderiyordu. Ayrıca kredi kartı dolandırıcılığı ve yasa dışı kişisel veri sorgu sistemlerinin (panel) satışı gibi suçlar da işliyorlardı.

YAŞLARININ KÜÇÜK OLMASINA GÜVENİYORLARDI

Yakalanan şüphelilerin çoğunun "suça sürüklenen çocuk" yaş grubunda olduğu tahmin ediliyor. Sahte profiller, yabancı telefon numaraları ve yaşlarının küçük olması gibi faktörlere güvenen bu şahıslar, her türlü suçu rahatça işleyebileceklerini düşünüyordu.