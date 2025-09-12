14 ilde Telegram ve Discord operasyonu: C31K platformundan 30 şüpheli gözaltında

12 Eylül 2025, Cuma
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.09.2025 09:12 Güncelleme: 12.09.2025 10:40
Ankara merkezli geniş çaplı bir operasyonda, Telegram ve Discord üzerinden faaliyet gösteren "C31K" ile "C7K" gruplarına operasyon düzenlendi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla 14 ilde eş zamanlı yapılan baskınlarda 30 kişi gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: Telegram ve Discord isimli sosyal iletişim servislerinde yer alan 'C 31 K' platformuna yönelik başlatılan soruşturma kapsamında Ankara merkezli 14 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 30 şüpheli yakalandı.

HAYVANA İŞKENCE, ŞEHİT AİLELERİNE HAKARET, TERÖR PROPAGANDASI

Bu sapkın grupların üyeleri, hayvanlara yaptıkları işkenceleri videoya alıp paylaşıyor, milli ve dini değerlere hakaretler savuruyor, hatta Kur'an-ı Kerim yakma cüretinde bulunuyorlardı. Terörle mücadelede şehit düşen güvenlik görevlilerinin ailelerinin fotoğraflarını yayınlayarak tehdit ve küfürler yağdıran bu şahıslar, "T.C. bizi bulamıyor" diyerek devlete de meydan okuyordu.

"KIZLARININ KAFASINI KESERİZ"

Suç makinesi olarak tanımlanan bu kişiler, İstanbul'da öldürülen 15 yaşındaki Ahmet Minguzzi cinayetinin faillerinin propagandasını yapıyor, ailelere "kızlarının kafasını kesmekle" tehdit mesajları gönderiyordu. Ayrıca kredi kartı dolandırıcılığı ve yasa dışı kişisel veri sorgu sistemlerinin (panel) satışı gibi suçlar da işliyorlardı.

YAŞLARININ KÜÇÜK OLMASINA GÜVENİYORLARDI

Yakalanan şüphelilerin çoğunun "suça sürüklenen çocuk" yaş grubunda olduğu tahmin ediliyor. Sahte profiller, yabancı telefon numaraları ve yaşlarının küçük olması gibi faktörlere güvenen bu şahıslar, her türlü suçu rahatça işleyebileceklerini düşünüyordu.

DAHA ÖNCE DE OPERASYON DÜZENLENMİŞTİ

C31K grubuna yönelik operasyonlar ilk değil. Ocak 2024'te Siber Suçlarla Mücadele Başkanlığı tarafından 5 ilde düzenlenen operasyonda 5 şüpheli tutuklanmış, Ekim 2024'teki başka bir operasyonda ise grubun yöneticilerinden "Hz. Ebu Cehil" ve "Arda Bateman" kullanıcı adlı E.K. ve A.T. gözaltına alınmıştı.

Olayın vahametine rağmen, 17 yaşındaki E.K.'ye ev hapsi, A.T.'ye ise adli kontrol cezası verilmesi kamuoyunda tartışmalara yol açmıştı.

