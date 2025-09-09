Katil İsrail Doha’da Hamas heyetini hedef aldı! Hamas yetkilileri A Haber’e konuştu: Liderimiz güvenli yere alındı

Katil İsrail işgal güçleri, Katar'ın başkenti Doha'da Hamas müzakere heyetini hedef alan saldırılar gerçekleştirdi. Hamas yetkilileri, "Müzakere heyetimiz, Başkan Trump'ın ateşkese dair önerisini değerlendirme toplantısındayken hedef alındı" dedi. İsrail basını, saldırıya Trump'ın onay verdiğini iddia etti.

"SUİKAST GİRİŞİMİ BAŞARISIZ OLDU"

A Haber'e konuşan Hamas kaynakları, "Katar'daki müzakere ekibine yönelik suikast girişimi başarısız oldu. Liderler hedef alınmasına rağmen kurtuldu" ifadelerini kullandı.

"HEYYA'NIN OFİS MÜDÜRÜ VE OĞLU ŞEHİT OLDU"

Saldırıda Hamas lideri Halil El-Heyya'nın ofis müdürü ile oğlunun şehit olduğunu aktaran kaynaklar, bazı yaralıların da olduğunu bildirdi.

"MÜZAKERELER DONDURULDU"

Metin Algül, A Haber ekranlarında yaptığı değerlendirmede, "Arabulucular adına yapılan müzakerelerin ikinci bir duyuruya kadar dondurulduğunu vurguladılar" dedi.