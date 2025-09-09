Katil İsrail Doha’da Hamas heyetini hedef aldı! Hamas yetkilileri A Haber’e konuştu: Liderimiz güvenli yere alındı

09 Eylül 2025, Salı
ahaber.com.tr - Özel Haber
Büşra Arga
Giriş: 09.09.2025 18:35 Güncelleme: 09.09.2025 19:04
Terör devleti İsrail, Katar’ın başkenti Doha’da Hamas müzakere heyetine yönelik suikast girişiminde bulundu. Hamas kaynakları saldırının başarısız olduğunu vurgularken, liderlerin hedef alınmasına rağmen kurtulduğunu açıkladı. A Haber Koordinatörü Metin Algül, Hamas yetkilileriyle yaptığı özel görüşmelerin detaylarını aktardı. Hamas yetkililerinin Algül'e yaptığı açıklamada liderlerinin güvenli bölgeye alındığı vurgulandı.

Katil İsrail işgal güçleri, Katar'ın başkenti Doha'da Hamas müzakere heyetini hedef alan saldırılar gerçekleştirdi. Hamas yetkilileri, "Müzakere heyetimiz, Başkan Trump'ın ateşkese dair önerisini değerlendirme toplantısındayken hedef alındı" dedi. İsrail basını, saldırıya Trump'ın onay verdiğini iddia etti.

A HABER' KONUŞAN HAMAS YETKİLİLERİ: LİDERLER GÜVENDE!

"SUİKAST GİRİŞİMİ BAŞARISIZ OLDU"

A Haber'e konuşan Hamas kaynakları, "Katar'daki müzakere ekibine yönelik suikast girişimi başarısız oldu. Liderler hedef alınmasına rağmen kurtuldu" ifadelerini kullandı.

"HEYYA'NIN OFİS MÜDÜRÜ VE OĞLU ŞEHİT OLDU"

Saldırıda Hamas lideri Halil El-Heyya'nın ofis müdürü ile oğlunun şehit olduğunu aktaran kaynaklar, bazı yaralıların da olduğunu bildirdi.

"MÜZAKERELER DONDURULDU"

Metin Algül, A Haber ekranlarında yaptığı değerlendirmede, "Arabulucular adına yapılan müzakerelerin ikinci bir duyuruya kadar dondurulduğunu vurguladılar" dedi.

"HAMAS LİDERLERİ GÜVENLİ BÖLGEYE ALINDI"

Algül, "Halil El-Heyya liderliğindeki üst düzey Hamas heyetinin bölgeden çıkarıldığını ve güvenli bölgeye alındığını söylediler. Kendileriyle şu an temas kurulamadığını ancak güvenli bölgeye alındıkları bilgisinin teyit edildiğini belirttiler" ifadelerini kullandı.

"MEŞEL VE EL-HEYYA ÖLMEDİ"

İsrail basınının Hamas siyasi büro üyesi Halil El-Heyya ve Halid Meşel'in öldürüldüğü yönündeki iddialarını yalanlayan Hamas kaynakları, bu bilgiyi A Haber aracılığıyla dünyaya duyurdu.

"SALDIRI SUİKAST TEHDİDİNİN ARDINDAN GELDİ"

A Haber Koordinatörü Algül, "Saldırı, İsrail Genelkurmay Başkanı'nın Hamas liderlerini öldürmekle tehdit etmesinden birkaç gün sonra ve İsrail Dışişleri Bakanı'nın ABD'nin ateşkes önerisini kabul ettiğini açıklamasından birkaç saat sonra gerçekleşti" diye konuştu.

Katil İsrail Doha’da Hamas heyetini hedef aldı! Hamas yetkilileri A Haber’e konuştu: Liderimiz güvenli yere alındı
