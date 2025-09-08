İzmir Balçova'da polis karakoluna saldırı: 2 şehit | Saldırganın babasının ifadesi ortaya çıktı | 9 gözaltı
İzmir’in Balçova ilçesinde polis karakoluna düzenlenen silahlı saldırıda 2 polis şehit oldu, 6 polis yaralandı. Şehitlerden birinin 1. Sınıf Emniyet Müdürü Muhsin Aydemir olduğu belirlendi. 16 yaşındaki saldırgan olay sonrası yaşanan çatışmada yaralandı. İzmir Valisi Süleyman Elban, saldırganın 16 yaşında, suç kaydı olmayan bir lise öğrencisi olduğunu açıkladı. Saldırıda kullanılan silahın ise saldırganın babası tarafından 10 yıl önce alındığı bildirildi. Öte yandan saldırganın yakalandığı anlar saniye saniye kameralara yansırken saldırganın çantasından çıkan mühimmatlar saldırının planlı olduğunu ortaya koydu. Öte yandan saldırganın babasının ilk ifadesi ortaya çıktı. Ayrıca 16 yaşındaki E.B. ile irtibatı olduğu tespit edilen İran vatandaşı Khaleg Nooriborojerdi, İstanbul'un Esenyurt ilçesinde yakalanırken gözaltı sayısı ise 9 oldu İşte detaylar...
İzmir Balçova'daki Salih İşgören Polis Merkezi'ne düzenlenen silahlı saldırıda 2 polis şehit oldu, 1 polis yaralandı. Saldırının 16 yaşındaki bir çocuk tarafından pompalı tüfekle yapıldığı tespit edildi.
KİMLİKLERİ BELLİ OLDU
Saldırıda olayda 1. Sınıf emniyet müdür Muhsin Aydemir, Polis Memuru Hasan Akın şehit düştü. Polis Memuru Ömer Amila ise ağır yaralandı.
GÖZALTI SAYISI 9'A YÜKSELDİ
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "İzmir ili Balçova ilçesi Salih İşgören Polis Merkezine yönelik gerçekleştirilen ve iki polisimizin şehit olduğu silahlı saldırı ile ilgili olarak İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı üzerine soruşturma kapsamında olayla bağlantılı olduğu tespit edilen İzmir ilinde E.B., N.B., A.B., A.K., D.Ş., İstanbul ilinde K.N., Ankara ilinde B.Y. ve C.T., Şanlıurfa ilinde M.A. olmak üzere toplam 9 kişi gözaltına alınmıştır" denildi.
SALDIRGANLA BAĞLANTILI İRANLI ŞAHIS ESENYURT'TA YAKALANDI
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca Balçova Polis Merkezi'ne düzenlenen silahlı saldırı sonucu 2 polisin şehit olduğu, 2'si polis 3 kişinin de yaralandığı saldırıya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında İran uyruklu K.N'nin (32) saldırgan E.B. ile irtibatlı olduğu tespit edildi.
Şüpheli K.N. Esenyurt'ta polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alındı.
DİKKAT ÇEKEN DEAŞ DETAYI!
Saldırganın sosyal medya hesabından öldürülen DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin "Türkiye, cihadınızın kapsamına girmiştir" sözlerini paylaştığı, "Muvahhid" mahlasıyla Instagram'da DEAŞ propagandası yaptığı görüldü.
BAKAN YERLİKAYA: SORUŞTURMA BAŞLATTIK
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada "Milletimizin başı sağ olsun İzmir Balçova Salih İşgören Polis Merkezi'ne yönelik silahlı saldırı gerçekleştirilmiştir. Bu menfur saldırı sonrası maalesef 1. Sınıf Emniyet Müdürümüz Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ile Polis Memurumuz Hasan Akın şehit olmuş, Polis Memurumuz Ömer Amilağ ağır olmak üzere Polis Memurumuz Murat Dağlı hafif yaralanmıştır. Kahraman Şehitlerimize Allah'tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Olayın şüphelisi E.B.(16) yakalanmıştır. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir." ifadelerini kullandı.
BABASININ İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
İzmir'in Balçova ilçesinde polis merkezinde pompalı tüfekle saldırı düzenleyen E.B.'nin babası N.B. ve annesi A.B. de soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Baba N.B.'nin olayla ilgili ilk ifadesi ortaya çıktı. N.B., ifadesinde oğlunun son dönemlerinde radikal bir tavır sergilediğini söylediği öğrenildi.
"ÇOK KEZ UYARDIK"
N.B. son dönemde çocuklarının bilgisayar ve telefonla çok sık zaman geçirdiğini, kendilerinin de bu konuda çok kez uyardıklarını ve devam etmesi durumunda kendisine polise gideceklerini söylediklerini ifade etti.
"SUÇ KAYDI YOK"
İzmir Valisi Süleyman Elban olay yerinde yaptığı açıklamada "16 yaşında bir lise öğrencisi ve suç kaydı yok. Saldırgan yaralı olarak ele geçirildi. Olayı çok yönlü araştırıyoruz" ifadelerini kullandı. Elban ayrıca saldırının düzenlendiği silahın saldırganın babası tarafından 10 yıl önce satın alındığını paylaştı.
OYUN BAĞIMLISI OLDUĞU İDDİASI
A Haber muhabiri Tayfun Er olay yerindeki detayları şu şekilde aktardı:
"Burada vatandaşlardan biz de her şeyi öğreniyoruz. Olayın oluş şeklini anlatıyorum. Salih İşgören Polis Merkezi tam karşı tarafta. Saldırganın ilk saldırıya başladığı nokta orası. Sırtında tüfekle orada ilk saldırılarını yapıyor. Oradan sonra bu tarafa doğru geliyor. Binalara ateş ediyor. Görgü tanıklarının ifadeleri bu.
Rahmetli olan Emniyet Müdürümüz ambulansın olduğu noktada orada onu şehit ediyor. Daha sonra oturduğu apartman hemen yine o ambulansın olduğu yerde ikinci katta. Babası evde babası iniyor aşağıya. Çocuğun oyun bağımlısı ve sürekli oyun oynadığı bilgileri var sosyal medya üzerinden internet üzerinden."
"BABASINI BİZ UYANDIRDIK"
Görgü tanığı A Haber'de yaşananları anlattı: "İlk başta karakola gitti karakola sıktı. Karakola sıkınca komşularımızı bağırmaya başladı karakola saldırı var diye. Balkonlara çıktık. Karşı komşum aşağıda dedi. Görünce onu ona sıkmaya başladı. Elinden yaraladı. Yaralayınca koşa koşa evine doğru koşuyordu. Babasını biz gittik uyandırdık haberi yoktu olaydan uyandırdık. Polis arabasında oğlunu görünce zaten bayıldı kaldı. Üzerinde baya bir mühimmat vardı. İki tane ses bombası attı. Tüfeğinde kurşunu bitince yaralanınca da üzerine çullandık yakaladık. Hala şoktayız."
İŞTE SALDIRGANIN GÖRÜNTÜSÜ
16 yaşındaki çocuğun polis karakoluna saldırıya gittiği anlar ortaya çıktı.
SALDIRGAN YAKALANDI
Saldırıya ilişkin konuşan başsavcı saldırganın yakalandığını duyururken 2 polisin şehit olduğunu ve 6 kişinin yaralandığını paylaştı.
SALDIRI ANI KAMERADA
YAKALANMA ANI ORTAYA ÇIKTI
2 polisi şehit eden saldırganın yakalanma anı ortaya çıktı. Saldırganın yanında çok sayıda mühimmat bulundu.
İŞTE SALDIRGANIN EN NET GÖRÜNTÜSÜ
SALDIRGANIN EMNİYET'E SALDIRDIĞI ANLAR
YAKALANMAMAK İÇİN SES BOMBASI ATTI İDDİASI
Öte yandan saldırganın yakalandığı anlarda çantasında yüklü miktarda mühimmat bulunduğu ve yakalanmamak için çevresine ses bombası olduğu edilen bombayı attığı anlar kameraya yansıdı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Adalet Bakanı Tunç, polis merkezine yönelik silahlı saldırıyla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatıldığını bildirdi.
Bakan Tunç yaptığı paylaşımda "İzmir'in Balçova ilçesindeki Salih İşgören Polis Merkezi'ne yönelik düzenlenen silahlı saldırıyı lanetliyorum. Saldırıda şehit olan polislerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Olayla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhal adli soruşturma başlatılmış olup, 2 Cumhuriyet başsavcıvekili ve 6 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Soruşturma tüm boyutlarıyla çok yönlü ve titizlikle yürütülmektedir." ifadelerini kullandı.
