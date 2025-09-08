08 Eylül 2025, Pazartesi

İzmir'de karakola saldırının perde arkası ne? Görgü tanığı A Haber'de anlattı: Üzerine çullandık yakaladık
İzmir’de karakola saldırının perde arkası ne? Görgü tanığı A Haber’de anlattı: Üzerine çullandık yakaladık

İzmir'de karakola saldırının perde arkası ne? Görgü tanığı A Haber'de anlattı: Üzerine çullandık yakaladık

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.09.2025 11:16
İzmir Balçova'da polis karakoluna düzenlenen silahlı saldırıda 2 polis şehit oldu, 6 polis yaralandı. Saldırgan yakalanırken şehitlerimizin kimlikleri belli olurken şehitlerimizden birinin 1. Sınıf emniyet müdür Muhsin Aydemir olduğu belirlendi. Saldırganın olay sonrası kaçış anları kameralara yansırken A Haber muhabiri Tayfun Er bölgedeki ilk detayları aktardı. Görgü tanıkları da saldırı anını A Haber'e anlatırken "Saldırganın babası saldırı anında uyuyordu. Oğlunu o halde görünce bir anda bayıldı" ifadelerini kullandı. İzmir Valisi Süleyman Elban olay yerinde yaptığı açıklamada saldırganın 16 yaşında ve suç kaydı olmayan bir lise öğrencisi olduğunu duyurdu. Elban ayrıca saldırının düzenlediği silahın saldırganın babası tarafından 10 sene önce alındığını da paylaştı.
İzmir’de karakola saldırının perde arkası ne? Görgü tanığı A Haber’de anlattı: Üzerine çullandık yakaladık
