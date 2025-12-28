Akıncı’nın yeni pençesi Tolun Tel Aviv’de uykuları kaçırdı! İsrail basınından "sıcak çatışma" itirafı

Maariv, TOLUN mühimmatının birleşik GPS/INS güdüm, karıştırmaya karşı önlemler ve hedef tipine göre ayarlanabilen akıllı tapalar içerdiğini vurguladı. Haberde, bu kombinasyonun, yumuşak hedeflerden korunaklı altyapılara ve tahkimli tesislere kadar geniş bir hedef yelpazesine karşı uzun menzilli ve yüksek hassasiyetli taarruz imkanı sağlamayı amaçladığı belirtildi.

KARMAŞIK GÖREVLER İÇİN GENİŞLEYEN MÜHİMMAT PORTFÖYÜ

İsrailli gazeteye göre, bu test, Türkiye'nin insansız taarruz kabiliyetinin olgunluğuna dair bir başka teyit ve AKINCI TİHA'nın gelecekteki harekat sahalarında karmaşık görevler için genişleyen mühimmat portföyünü gözler önüne seriyor.