Akıncı’nın yeni pençesi Tolun Tel Aviv’de uykuları kaçırdı! İsrail basınından "sıcak çatışma" itirafı
Türkiye’nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği akıllı mühimmat TOLUN’un, AKINCI TİHA’dan gerçekleştirdiği tam isabetli test atışı, sınırların ötesinde geniş yankı uyandırdı. İsrail medyasında "oyun değiştirici" olarak nitelendirilen bu gelişme, iki ülke arasındaki askeri gerilimin boyutlarını ve olası bir çatışma senaryosunu ilk kez bu kadar net bir şekilde gündeme taşıdı.
Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), ASELSAN tarafından geliştirilen TOLUN mühimmat ailesinin yeni üyeleriyle hedeflerini tam isabetle vurdu.
"ERDOĞAN YENİ BİR TEKNOLOJİYİ ORTAYA ÇIKARIYOR"
İsrail basınından Maariv gazetesi, "Endişe kaynağı: Erdoğan doğrudan çatışmaya hazırlanıyor ve yeni bir silahı ortaya koyuyor" başlıklı dikkat çeken haberinde, TOLUN mühimmatının başarılı canlı atış testini tamamladığını ve Türkiye'nin, Doğu Akdeniz'de Ankara ile Tel Aviv arasındaki artan gerilim ortamında hem yumuşak (korunmasız) hem de tahkim edilmiş hedeflere karşı taarruz kabiliyetini sergilediğini belirtti.
"HEDEFLER YÜKSEK İSABETLE VURULDU"
İsrailli gazete, AKINCI TİHA'nın, tek bir görev sırasında TOLUN mühimmatının iki farklı versiyonuyla iki hedefi de yüksek isabetle vurduğunu bildirdi.
İSRAİL TOLUN'U MERCEK ALTINA ALDI
Habere göre, Yaklaşma Sensörlü Parçacık Etkili TOLUN-F varyantı, parçacık (şarapnel) etkili harp başlığıyla yumuşak hedeflere karşı tasarlanırken; Sert Hedef Tapalı Sığınak Delici TOLUN versiyonu ise betonarme dahil olmak üzere tahkim edilmiş hedeflere nüfuz etme kabiliyetini (sığınak delici) sergiledi.
Maariv, TOLUN mühimmatının birleşik GPS/INS güdüm, karıştırmaya karşı önlemler ve hedef tipine göre ayarlanabilen akıllı tapalar içerdiğini vurguladı. Haberde, bu kombinasyonun, yumuşak hedeflerden korunaklı altyapılara ve tahkimli tesislere kadar geniş bir hedef yelpazesine karşı uzun menzilli ve yüksek hassasiyetli taarruz imkanı sağlamayı amaçladığı belirtildi.
KARMAŞIK GÖREVLER İÇİN GENİŞLEYEN MÜHİMMAT PORTFÖYÜ
İsrailli gazeteye göre, bu test, Türkiye'nin insansız taarruz kabiliyetinin olgunluğuna dair bir başka teyit ve AKINCI TİHA'nın gelecekteki harekat sahalarında karmaşık görevler için genişleyen mühimmat portföyünü gözler önüne seriyor.
"ASKERİ ÇATIŞMA SENARYOSU"
Maariv, testin, Tel Aviv ile Ankara arasındaki ilişkilerin yeni bir dip noktasına ulaştığı bir döneme denk geldiğini aktardı.
Haberde, İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) ile Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) arasında doğrudan bir askeri çatışma ihtimalinin kamuoyunda tartışıldığı, ki bu senaryonun kısa bir süre öncesine kadar neredeyse hayal edilemez olduğu vurgulandı.
