Serdar Bilgili’ye naylon fatura suçlaması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu operasyonunda tutuklanan Ela Rümeysa Cebeci'nin birlikte olduğunu öne sürdüğü Beşiktaş eski başkanı ve işadamı Serdar Bilgili, şirketlerinin içini boşaltmak ve vergi kaçakçılığıyla suçlandı.

İstanbul'da savcılığa başvuran emekli astsubay Ali Aksoy, Bilgili hakkında 'sahte fatura düzenleme, naylon fatura kullanma, gerçeğe aykırı kayıt düzenleme, vergi kaçırma ve şirket üzerinden usulsüz para transferi suretiyle işlenen organize vergi kaçakçılığı' iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Aksoy şikâyetinde, Bilgili Holding A.Ş. bünyesindeki bazı şirketlerin, yine holding kontrolünde olan ya da yöneticiler ve çalışanlar adına kurulan şirketler üzerinden karşılıklı, gerçekte hiçbir hizmet veya mal alımına dayanmayan faturalar düzenlediğini ve muhasebe kayıtlarına gider olarak işlendiğini öne sürdü.

Bu yöntemle vergi matrahının bilinçli şekilde düşürüldüğünü, şirket kasasından çıkan paraların "ödeme yapılmış gibi" gösterilerek kayıt altına alındı.

Sabah'ın haberine göre; Ancak fiiliyatta bu paraların farklı hesaplar üzerinden tekrar aile bireylerine yönlendirildiği yönünde kuvvetli şüphe bulunduğunu öne süren Aksoy, şirketlerden çıkan tutarların önemli bir bölümünün Serdar Bilgili'nin ablası Sevil Bilgili'nin hesaplarında toplandığını iddia etti.