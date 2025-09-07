AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: CHP’de siyasi pusula sorunu var

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik basın toplantısında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Çelik'in açıklamaları:

TEŞKİLATLARIMIZ 7/24 ÇALIŞIYOR

Sayın Cumhurbaşkanımızın şehit ailelerimize ve gazilerimize mesajlarını ulaştırma, yazdığı mektubu iletme konusunda bütün teşkilatlarımız; ana kademede, hem kadın kolları hem de gençlik kollarında faaliyet göstermektedir. Kadın kollarımızın çok yoğun çalışmaları vardır. Aynı şekilde gençlik kollarımızın da çalışmaları sürmektedir.

Dolayısıyla, bu yaz dönemi içerisinde AK Parti teşkilatları; 7 gün 24 saat esasına göre, sahadan hiçbir şekilde çekilmeden, Cumhurbaşkanımızın sürekli ve kesintisiz bir biçimde vatandaşlarımızla buluşma talimatını yerine getirmek amacıyla, belli bir eylem programı çerçevesinde bu çalışmaları gerçekleştirmiştir. Bundan sonrasında da çalışmalar aynı kararlılıkla devam edecektir. Bugün de birçok arkadaşımız çeşitli illerde bu faaliyetleri yürütmektedir.

En önemli hususlardan biri şudur: Şunun bilinmesini arzu ederiz ki, bütün bu çalışmalar neticesinde ortaya çıkan vatandaşlarımızın soruları, sorunları, eleştirileri ve taleplerinin hepsinin başımızın üzerinde yeri vardır.

İllerden gelen bu veriler, vatandaşlarımızın söyledikleri genel merkezimizde bir data hâline dönüştürülmektedir. Bu veri analizi çerçevesinde, MKYK tarafından genel başkanımıza arz edilecek ve bundan sonraki politikalarımızın oluşturulmasında bir dayanak ve zemin teşkil edecektir.

"DEPREM KONUSU PARTİMİZİN GÜNDEMİNDEN BİR AN BİLE ÇIKMAMIŞTIR"

Tabii, en önemli gündem konularından biri, dün Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi, esasında depremle ilgili olarak önümüze gelen tablodur. Ülkemizdeki depremin sarstığı ve yerle bir ettiği alan, neredeyse bir ülke büyüklüğünde bir alandı.

Bu, yalnızca bizim söylediğimiz bir durum değildir; dünyada da bu şekilde değerlendirilen, niteliği açısından ayrıksılığı olan bir durumdur. Burada hiçbir hükümetin altından kalkamayacağı bir tablo söz konusudur.

Dünyada, bu sürede konutların tesliminin mümkün olmadığı söylenirken, Türkiye büyük bir başarıya imza atarak bunu gerçekleştirmiş ve gerçekleştirmeye devam etmektedir.

Bütün vatandaşlarımıza şunu arz etmek isterim: Özellikle deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza yönelik hiçbir toplantımız, hiçbir çalışmamız yoktur ki Cumhurbaşkanımız, deprem bölgesindeki vatandaşlarımız konusundaki hassasiyetleri bize hatırlatmamış olsun. Her toplantımızda; MKYK'nın açılışında, Bakanlar Kurulu'nun açılışında ve diğer tüm toplantı zeminlerinde, Cumhurbaşkanımız sürekli olarak bize deprem bölgesinin asla ihmal edilmemesi gerektiğini ve oradaki hassasiyetin en yüksek düzeyde tutulması gerektiğini göstermiştir.

Türkiye, bir kez daha bütün dünyaya, hangi yarayı alırsa alsın, hangi bedeli öderse ödesin ayağa kalkabileceğini göstermiştir.

Bütün vatandaşlarımıza arz etmek isterim ki bu, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından aylık ya da yıllık bir takiple değil, saatlik bir takiple neticelendirilmiş bir konudur. Cumhurbaşkanımızın partimizin gündeminden bir an bile çıkmamıştır.