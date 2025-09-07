07 Eylül 2025, Pazar
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Özgür Özel’de siyasi pusula problemi var
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik canlı yayında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çelik CHP'li belediyelere yönelik soruşturmaların CHP'lilerin ihbarıyla başladığını hatırlatırken partinin siyasi pusula sorunu olduğunun altını çizdi. Öte yandan Terörsüz Türkiye sürecinin başarıyla sürdüğünü kaydeden Çelik süreci sulandıranların siyonizmin yanında olduğunu vurguladı. Suriye'deki sabotajları da değerlendiren Çelik "Etnik çatışma çıkarmanın peşindeler." dedi.