07 Eylül 2025, Pazar

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Özgür Özel’de siyasi pusula problemi var
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Özgür Özel’de siyasi pusula problemi var

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Özgür Özel’de siyasi pusula problemi var

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.09.2025 14:34
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik canlı yayında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çelik CHP'li belediyelere yönelik soruşturmaların CHP'lilerin ihbarıyla başladığını hatırlatırken partinin siyasi pusula sorunu olduğunun altını çizdi. Öte yandan Terörsüz Türkiye sürecinin başarıyla sürdüğünü kaydeden Çelik süreci sulandıranların siyonizmin yanında olduğunu vurguladı. Suriye'deki sabotajları da değerlendiren Çelik "Etnik çatışma çıkarmanın peşindeler." dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Özgür Özel’de siyasi pusula problemi var
Özgür Özel’de siyasi pusula problemi var
"Özgür Özel’de siyasi pusula problemi var"
CHP’de gözler pazartesi gününde
CHP'de gözler pazartesi gününde
Başkan Erdoğan İstanbul’da
Başkan Erdoğan İstanbul'da
Kabine’nin ana gündemi Terörsüz Türkiye süreci! Masada başka neler var?
Kabine'nin ana gündemi Terörsüz Türkiye süreci! Masada başka neler var?
Başkan Erdoğan’ın ziyaret ettiği aile A Haber’e konuştu
Başkan Erdoğan'ın ziyaret ettiği aile A Haber'e konuştu
Çelik Kubbe ve Altay Tankı Atina’yı korkuttu!
Çelik Kubbe ve Altay Tankı Atina’yı korkuttu!
CHP’li Uyanık’tan şaibeli kurultay itirafları!
CHP'li Uyanık'tan şaibeli kurultay itirafları!
Askerlerden Amerika’ya ayağa kalkın çağrısı!
Askerlerden Amerika'ya "ayağa kalkın" çağrısı!
İsrailli Albaydan çarpıcı itiraf: Türklere hazır değiliz
İsrailli Albaydan çarpıcı itiraf: Türklere hazır değiliz
Amacımız şiddet döngüsünü kalıcı olarak kırmaktır
"Amacımız şiddet döngüsünü kalıcı olarak kırmaktır"
Selçuk Bayraktar Gökçeada TEKNOFEST’te
Selçuk Bayraktar Gökçeada TEKNOFEST’te
Bakan Kurum açıkladı: Her şey yeniden başlıyor
Bakan Kurum açıkladı: Her şey yeniden başlıyor
Daha Fazla Video Göster