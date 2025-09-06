CHP’li Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir’in naylon faturalı saltanatı
Yolsuzluk soruşturmaları ve kirli para trafiği yaşanan CHP’de yeni bir skandal daha ortaya çıktı. CHP'li Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, iddiaya göre naylon fatura işleri için şirket kurdurdu. Demir'in aylık 3-4 milyon lirayı bulan harcamaları da bu faturalar üzerinden aklandı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuran işletmeci Kaan Y., CHP'li Torbalı Belediyesi hakkında rüşvet iddialarıyla suç duyurusunda bulundu.
Kaan Y., bir tekstil firmasına kesilen 120 milyon TL cezanın, Belediye Başkanı Övünç Demir'in 10 milyon lira rüşvet karşılığında 60 milyona indirildiğini ayrıca, imar ve yapı kontrol müdürüne de beşer milyon lira rüşvet verildiğini öne sürdü.
Soruşturma sürerken bu kez M.P. isimli kişi Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek itirafçı oldu. M.P., etkin pişmanlıktan yararlanmak istediğini belirterek, Övünç Demir ve işadamı Sefer İpekli'nin talimatıyla naylon fatura işleri için kendi adına şirket kurduğunu söyledi.
Sabah'ın haberine göre Demir'in aylık 3-4 milyon TL giderinin bu faturalar üzerinden sağlandığını, paraların genellikle bankadan çekildikten sonra Temel Biçici'ye makam aracıyla teslim edildiğini aktardı. Ayrıca ödemelerin Koruluk bölgesinde ve zaman zaman Bayraklı'daki rezidanstaki ofiste yapıldığını, sürecin suç örgütü gibi yürütüldüğünü ifade etti. İtirafçı olan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Soruşturma devam ediyor.
