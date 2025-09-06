CHP’li Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir’in naylon faturalı saltanatı

CHP’li Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir

Sabah'ın haberine göre Demir'in aylık 3-4 milyon TL giderinin bu faturalar üzerinden sağlandığını, paraların genellikle bankadan çekildikten sonra Temel Biçici'ye makam aracıyla teslim edildiğini aktardı. Ayrıca ödemelerin Koruluk bölgesinde ve zaman zaman Bayraklı'daki rezidanstaki ofiste yapıldığını, sürecin suç örgütü gibi yürütüldüğünü ifade etti. İtirafçı olan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma devam ediyor.