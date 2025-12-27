Haberler Tıkla Haberleri Ünlülere yönelik uyuşturucu ve fuhuş operasyonu! 17 şüpheli tutuklandı

Ünlülere yönelik uyuşturucu ve fuhuş operasyonu! 17 şüpheli tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamda model ve Influencer Melisa Fidan Çalışkan, oryantal Nuran Çokçalışkan, FLO Yönetim Kurulu üyesi iş insanı Mahmut Uğur Ziylan, Tosmur Group'ta Başkanvekili iş insanı Mehmet Tosmur ve MOMO restoranın sahibi İş insanı Hamdi Burak Beşer'in bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alındı. Hakim karşısına çıkan şüpheliler tutuklandı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 27.12.2025 12:04 Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 12:10
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında, 22 şüpheli hakkında, 'Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti', 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak', 'Uyuşturucu Kullanmak' ve 'Fuhuşa Teşvik ve Aracılık Etme' suçlarından gözaltına kararı verilmişti.

20 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Çarşamba günü düzenlenen operasyonda aralarında, model ve Influencer Melisa Fidan Çalışkan, oryantal Nuran Çokçalışkan, FLO Yönetim Kurulu üyesi iş insanı Mahmut Uğur Ziylan, Tosmur Group'ta Başkanvekili iş insanı Mehmet Tosmur ve MOMO restoranın sahibi İş insanı Hamdi Burak Beşer'in bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alınmıştı. 1 şüphelinin cezaevinde olduğu tespit edilmişti. 1 şüpheliyi ise yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda; kokain, esrar ve uyuşturucu içmeye yarayan aparatlar ele geçirilmişti.

Melisa Fidan Melisa Fidan

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 20 şüpheli Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmişti.

İş adamı Mehmet Tosmur İş adamı Mehmet Tosmur

17 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Savcılık ifade işlemlerinin ardından 17 şüpheli tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildiler. Sorgu işlemleri bitiminde model ve Influencer Melisa Fidan Çalışkan, oryantal Nuran Çokçalışkan, FLO Yönetim Kurulu üyesi iş insanı Mahmut Uğur Ziylan, Tosmur Group'ta Başkanvekili iş insanı Mehmet Tosmur ve MOMO restoranın sahibi İş insanı Hamdi Burak Beşer'in tutuklanmasına karar verildi. Diğer şüpheliler serbest bırakıldı.

