CHP’li Torbalı Belediyesi’nde skandal! Rüşvet karşılığı ceza indirimi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuran işletmeci Kaan Yiğit

Yiğit, İmar ve Şehircilik Müdürü Çiçek Gültekin Erbil ile Yapı Kontrol Müdürü Bahar Karabaş'ın ise 5 milyon lira rüşvet aldığını, geçen mayıs ve haziranda ise Çiçek Gültekin Erbil ile Bahar Karabaş'a, Çakra adlı mücevher firmasından bohça şeklinde hediye geldiğini, daha sonra da Makedonya'ya tatile gittiklerini öne sürdü.