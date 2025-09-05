Beykoz Belediyesine yönelik soruşturmada gelişme: Alaattin Köseler ve 26 sanık serbest

Görevinden uzaklaştırılan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu "ihaleye fesat karıştırma" ile "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlarından 26 sanığın yargılandığı davada mahkeme, tüm tutuklu sanıkların tahliyesine karar verdi.

Ayrıntılar geliyor...