05 Eylül 2025, Cuma
Haberler Gündem Haberleri Bakan Fidan'dan diplomasi trafiği! Bakan Güler'i ziyaret etti

Bakan Fidan'dan diplomasi trafiği! Bakan Güler'i ziyaret etti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.09.2025 18:14 Güncelleme: 05.09.2025 18:15
ABONE OL
Bakan Fidan’dan diplomasi trafiği! Bakan Güler’i ziyaret etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, diplomasi trafiğini sürdürüyor. Son olarak Bakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nu ziyaret etti.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nu ziyaret etti.

(Fotoğraf: AA)(Fotoğraf: AA)

Basına kapalı gerçekleşen ziyaretlerden fotoğraf paylaşıldı.

Bakan Fidan’dan Filistin diplomasisi!Bakan Fidan’dan Filistin diplomasisi! BAKAN FİDAN'DAN FİLİSTİN DİPLOMASİSİ!
İslam İşbirliği Teşkilatı Gazze için toplanacakİslam İşbirliği Teşkilatı Gazze için toplanacak İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI GAZZE İÇİN TOPLANACAK
Dışişleri Bakanı Fidan Rus mevkidaşı ile görüştüDışişleri Bakanı Fidan Rus mevkidaşı ile görüştü DIŞİŞLERİ BAKANI FİDAN RUS MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜ

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bakan Fidan’dan diplomasi trafiği! Bakan Güler’i ziyaret etti Bakan Fidan’dan diplomasi trafiği! Bakan Güler’i ziyaret etti Bakan Fidan’dan diplomasi trafiği! Bakan Güler’i ziyaret etti

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör