Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin Devlet Başkanı Yardımcısı Hüseyin Şeyh ile görüştü

Giriş: 02.09.2025 16:01 Güncelleme: 02.09.2025 16:22
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin Devlet Başkanı Yardımcısı Hüseyin Şeyh ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Filistin Devleti'nin tanınması amacıyla yapılan çalışmalar değerlendirildi.

