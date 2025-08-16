Dışişleri Bakanı Fidan Rus ve Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü: Türkiye kalıcı barış için katkıya hazır

16 Ağustos 2025, Cumartesi
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.08.2025 22:09 Güncelleme: 16.08.2025 23:10
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ile telefon görüşmesi yaptı. Bakan Fidan, Alaska'da başlayan sürecin Ukrayna'nın da katılımıyla kalıcı barışa ulaşmasını temenni ettiklerini vurgulayarak Türkiye'nin bu yönde üzerine düşen katkıyı vermeye hazır olduğunu da ifade etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmede Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesine yönelik yürütülen çalışmalar ve bu kapsamda ABD ile Rusya liderlerinin Alaska'da gerçekleştirdiği toplantı ele alındı.

Bakan Fidan, Alaska'da başlayan sürecin Ukrayna'nın da katılımıyla kalıcı barışa ulaşmasını temenni ettiklerini vurguladı. Türkiye'nin bu yönde üzerine düşen katkıyı vermeye hazır olduğunu da ifade etti.


BAKAN FİDAN, UKRAYNALI MEVKİDAŞI SYBİHA İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Ukraynalı mevkidaşı Sybiha ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın sona ermesi amacıyla ABD ve Rusya Devlet Başkanlarının katılımıyla Alaska'da gerçekleştirilen toplantı değerlendirildi.

Fidan, kalıcı barışın tesisinin Ukrayna'nın da yer aldığı bir süreçle mümkün olabileceğini kaydederek, bu çerçevede 18 Ağustos'ta Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin ABD Başkanı Donald Trump ile Washington'da yapacağı görüşmenin önemine değindi.

Bakan Fidan, Türkiye'nin barışın sağlanmasına yönelik diplomatik çabaları desteklemeyi sürdüreceğini ve üzerine düşen rolü yerine getirmeye hazır olduğunu ifade etti.

