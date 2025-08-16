Dışişleri Bakanı Fidan Rus ve Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü: Türkiye kalıcı barış için katkıya hazır
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ile telefon görüşmesi yaptı. Bakan Fidan, Alaska'da başlayan sürecin Ukrayna'nın da katılımıyla kalıcı barışa ulaşmasını temenni ettiklerini vurgulayarak Türkiye'nin bu yönde üzerine düşen katkıyı vermeye hazır olduğunu da ifade etti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmede Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesine yönelik yürütülen çalışmalar ve bu kapsamda ABD ile Rusya liderlerinin Alaska'da gerçekleştirdiği toplantı ele alındı.
Bakan Fidan, Alaska'da başlayan sürecin Ukrayna'nın da katılımıyla kalıcı barışa ulaşmasını temenni ettiklerini vurguladı. Türkiye'nin bu yönde üzerine düşen katkıyı vermeye hazır olduğunu da ifade etti.
BAKAN FİDAN, UKRAYNALI MEVKİDAŞI SYBİHA İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Ukraynalı mevkidaşı Sybiha ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın sona ermesi amacıyla ABD ve Rusya Devlet Başkanlarının katılımıyla Alaska'da gerçekleştirilen toplantı değerlendirildi.
Fidan, kalıcı barışın tesisinin Ukrayna'nın da yer aldığı bir süreçle mümkün olabileceğini kaydederek, bu çerçevede 18 Ağustos'ta Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin ABD Başkanı Donald Trump ile Washington'da yapacağı görüşmenin önemine değindi.
Bakan Fidan, Türkiye'nin barışın sağlanmasına yönelik diplomatik çabaları desteklemeyi sürdüreceğini ve üzerine düşen rolü yerine getirmeye hazır olduğunu ifade etti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Optik illüzyon: Otların arasından çekirgeyi 8 saniyede bulabilir misin? 10 kişiden 9’u başarısız oluyor
- Beyninizin çürümesini önleyin: Odaklanma gücünü artıracak 5 basit adım
- Kişilik testi: Şeftali mi nektarin mi? Tercihiniz mantık insanı mı yoksa duygusal mı olduğunuzu söylüyor
- Çiçekler için doğal doping formülü: Evdeki bu karışım çiçekleri coşturuyor, sadece 3 damla yetiyor
- Bir kaşıkla tertemiz oluyor, kireçten eser bırakmıyor! Çaydanlığı anında parlatan o yöntem
- 2025 TUS ve STS Tıp Doktorluğu 2. dönem sınavları ne zaman, saat kaçta? Giriş belgesi nasıl alınır?
- ATV’nin yeni dizisi “Gözleri Karadeniz” ilk bölüm ne zaman? Dizi nerede çekiliyor, oyuncu kadrosu kim?
- Balıkesir'de bir deprem daha! Deprem nerede, ne zaman, kaç şiddetinde oldu? AFAD detayları duyurdu!
- 🍅 Yazın bereketini kışa taşıyın: Kıpkırmızı domates sosu nasıl yapılır? Rengiyle iştah açıyor, kaşık kaşık yediriyor!
- MGM’den 13 ile sarı kodlu uyarı: O bölgelerde gök gürültülü sağanak ve fırtına bekleniyor! 16 Ağustos hava durumu raporu
- Bu optik illüzyonu çözen %90 başarısız oluyor! C harfini gözden kaçırıyor
- 10 dakika uygulandığında 10 günde etkili sonuç veriyor! Gıdıyı yok eden 3 basit hareket