CHP’nin Kurultay davası öncesi flaş gelişme! Mahkeme hukuk ve ceza dava dosyalarını talep etti

CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te gerçekleştirdiği 38'inci Olağan Kurultayı'nın iptali istemiyle eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegelerin açtığı davalar, Ankara 42'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki dosyada birleştirildi.

(FOTO: AA )

Öte yandan 2 Eylül'de CHP İstanbul İl Başkanlığı İl Kongresi'nin yetkisizlik ve usulsüzlük nedeniyle hükümsüz kalmasıyla ilgili İstanbul 45'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde devam eden davada ara karar açıklandı. Mahkeme tarafından, CHP 38'inci Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen İl Başkanı Özgür Çelik, yönetim kurulu üyeleri ve disiplin kurulu üyeleri tedbiren görevden uzaklaştırıldı. Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap 'Geçici Kurul' olarak atandı.

TALEP YAZISI

Ankara 42'nci Asliye Hukuk Mahkemesi, İstanbul 45'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'ne gönderdiği talep yazısında, CHP'nin İstanbul İl Kongresi'nin iptaline ilişkin dosyayı istedi. Ayrıca Ankara 42'nci Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP 38'inci İstanbul İl Kongresi'ndeki usulsüzlükler sebebiyle açılan ceza davasının dosyasını da İstanbul 72'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nden talep etti. CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nın iptali istemiyle Ankara 42'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki davaya ilişkin duruşma 15 Eylül'de görülecek.

(FOTO: AA )

NE OLMUŞTU?

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, önceki gün 8 Ekim 2023'te yapılan Cumhuriyet Halk Partisi 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen ve Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 11 Ekim 2023 tarihli kararında yer alan İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu Asıl ve Yedek Üyeleri ile İl Disiplin Kurulu Asıl ve Yedek Üyelerinin tedbiren bu görevlerden uzaklaştırılmalarına karar vermişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, aralarında CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile görevden uzaklaştırılan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da aralarında bulunduğu 10 şüpheli hakkında, 2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 112. Maddesi'nde belirtilen "oylamaya hile karıştırılması" suçundan iddianame hazırlamıştı. İstanbul 72. Asliye Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul edip, 6 Ocak'a gün vermişti.

CHP'nin, 4-5 Kasım 2023'te gerçekleştirdiği 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından usulsüzlük soruşturması başlatılmıştı.

Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerindeki kurultayın iptali için ayrı ayrı mahkemelerde dava açmıştı.

Açılan iptal davaları Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki dosyada birleştirilmişti. Davanın 30 Haziran'daki celsesinde mahkeme, ceza yargılamasına konu davadaki görevsizlik kararına yapılan itirazın sonucunun beklenmesine karar vererek, duruşmayı 8 Eylül'e bırakmıştı.

CHP avukatları, 4-9 Eylül'ün CHP'nin kuruluş haftası olduğunu ve parti tüzüğünün 86. maddesi gereği bu tarihlerde kuruluş etkinlikleri yapılacağını belirterek, 8 Eylül'deki duruşmanın ertelenmesini talep etti. Mahkeme, talebi makul bularak duruşmanın 15 Eylül'de görülmesine karar vermişti.