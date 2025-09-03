Bakan Uraloğlu Bayburt-Gümüşhane Havalimanı için tarih verdi: Hedefimiz 2026’da uçuşları başlatmak

(Foto: ahaber.com.tr)

Türkiye'nin 5. Bölgesel Havalimanı olacak Bayburt-Gümüşhane Havalimanı'ndaki çalışmaları yerinde incelediklerini belirten Bakan Uraloğlu, havalimanının 3 bin metre uzunluğunda 45 metre genişliğinde geniş gövdeli uçakların inebileceği bir piste sahip olduğunu dile getirdi. Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"17 bin metrekare terminal binası olacak olan, yılda 2 milyon yolcuya hizmet edebilecek olan bir havalimanı tasarladık. Taksi yollarıyla, apron yollarıyla, diğer hizmet binalarıyla; sadece çevresinde 10 kilometrelik güvenlik yollarıyla beraber bir inşaatı burada gerçekleştiriyoruz. Altyapıda yapılması gereken her şeyi tamamladık. Altyapı bu işin yarısı demektir. Biz Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bu sene çalışmalarımızı hızlandırdık"