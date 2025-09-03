Bakan Uraloğlu Bayburt-Gümüşhane Havalimanı için tarih verdi: Hedefimiz 2026'da uçuşları başlatmak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, tamamlandığında, Türkiye’nin 5. bölgesel havalimanı olacak Bayburt-Gümüşhane Havalimanı’nda devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Bakan Uraloğlu, “17 bin metrekare terminal binası olacak olan, yılda 2 milyon yolcuya hizmet edebilecek olan bir havalimanı tasarladık.” dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yapımı devam eden Bayburt-Gümüşhane Havalimanı'nı yerinde inceledi.
Çalışmalar hakkında basın mensuplarına açıklamada bulunan Bakan Uraloğlu, sözlerine Mevlid Gecesi'ni tebrik ederek başladı. Uraloğlu, "Milletimizin ve İslam Aleminin birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının güçlenmesine ve Gazzeli kardeşlerimizin kurtuluşuna vesile olmasını Yüce Rabbimden niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin 5. Bölgesel Havalimanı olacak Bayburt-Gümüşhane Havalimanı'ndaki çalışmaları yerinde incelediklerini belirten Bakan Uraloğlu, havalimanının 3 bin metre uzunluğunda 45 metre genişliğinde geniş gövdeli uçakların inebileceği bir piste sahip olduğunu dile getirdi. Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"17 bin metrekare terminal binası olacak olan, yılda 2 milyon yolcuya hizmet edebilecek olan bir havalimanı tasarladık. Taksi yollarıyla, apron yollarıyla, diğer hizmet binalarıyla; sadece çevresinde 10 kilometrelik güvenlik yollarıyla beraber bir inşaatı burada gerçekleştiriyoruz. Altyapıda yapılması gereken her şeyi tamamladık. Altyapı bu işin yarısı demektir. Biz Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bu sene çalışmalarımızı hızlandırdık"
Sene sonuna kadar binaların çatılarını tamamlayıp, içeride çalışmaları sürdüreceklerini belirten Bakan Uraloğlu, "Hedefimiz 2026 yılı içerisinde havalimanını bitirerek Bayburt-Gümüşhane Havalimanı'ndan uçuşları başlatmaktır."
Çalışmaların sürdüğünü kaydeden Bakan Uraloğlu, hem Bayburt'tan havalimanına gelen yol hem de Gümüşhane'den havalimanına gelen yollar hakkında istişareler yaptıklarını kaydetti. Bakan Uraloğlu, "Daha düzgün bir yolda seyahat edelim diye bir planlama yaptık. Elbette uzun vadede, orta vadede yapmamız gereken işler var. Onları da planlıyoruz. Kösedağı Tüneli'nin projesine başladık ama ilk etapta mevcut yolu iyileştirerek biz havalimanının bağlantısını sağlamış olacağız." diye konuştu.
Trabzon'dan Erzurum'a kadar giden yolu bitirdiklerinde mesafenin 280 kilometrelerden 246 kilometreye düşeceğini söyleyen Bakan Uraloğlu "Zigana'yı bitirdik. Gümüşhane geçişindeki tünelleri bitirdik. 7 buçuk kilometre uzunluğundaki Vauk Dağı Tüneli'nde çalışmalarımıza devam ediyoruz." dedi.
