Uzman isimden A Haber’de çarpıcı açıklama: İsrail’e askeri müdahale şart!
Gazze’ye yönelik yeni bir işgal ve sürgün planı gündeme geldi. Buna göre İsrail, bölgeyi işgal ederek halkı tamamen sürmeyi, ardından Gazze’yi bir turizm ve sanayi üssüne dönüştürmeyi hedefliyor. Bu plan, uluslararası kamuoyunda büyük tepki toplarken, A Haber’e konuşan Dış politika uzmanı Mete Sohtaoğlu, kritik uyarılarda bulundu. Sohtaoğlu, 1967 sınırlarına uluslararası bir askeri güç konuşlanmadığı sürece İsrail’in bu planı devreye sokacağını belirterek, “İki ay içinde on binlerce sivilin hayatını kaybetmesi riski var. İsrail’e askeri müdahale yapılması gerekiyor” dedi.
İsrail'in Gazze'ye yönelik yeni bir işgal ve sürgün planı hazırlığında olduğu mesele bomba gibi düştü. Bölge halkının tamamen sürülmesini ve ardından Gazze'nin turizm ile sanayi üssüne dönüştürülmesini öngören bu plan, uluslararası kamuoyunda tepkiyle karşılanırken A Haber'e konuşan uzman isimler, konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
"PLAN ÇÖKMÜŞ DURUMDA"
Dr. Murat Özer, söz konusu planın uygulanabilirliğinin kalmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:
Bu plan çökmüş durumda, hayata geçirilebilecek bir plan değil. Eğer İbrahim Anlaşması kabul edilmiş olsaydı, Suudi Arabistan ve Arap Emirlikleri ikna edilseydi, Mısır ve Ürdün de bu planın bir parçası haline gelseydi ki Trump'ın isteği buydu belki işler farklı gelişebilirdi. Ancak bunların hiçbiri olmadı.
Planın sızdırılma amacı, 'biz Filistinliler için yaşanabilir alanlar yaratmak istiyoruz, onları tamamen yok etmek gibi bir derdimiz yok' mesajını vermekti. Ancak bunun gerçeği yansıtmadığını biliyoruz. İsrail bugün Hamas karşısında ciddi zayiat vermeye başladı ve bu devam edecek.
FİLİSİTİN HALKININ GERÇEK TEMSİLCİSİ HAMAS
Bu tür abartılı ve gerçek dışı planların ortadan kalkması için Hamas'ın Filistin halkının gerçek temsilcisi olduğunun kabul edilmesi gerekir. Ramallah'taki yönetim ise tam anlamıyla işbirlikçi ve İsrail'in kontrolündedir. İslam dünyası, Türkiye başta olmak üzere, Hamas'ı Filistin halkının meşru temsilcisi olarak tanımalıdır.
Hamas, Filistin devletinin ordusudur ve bütün dünyanın meşru devletleri tarafından askeri açıdan, yani silahla desteklenmesi şarttır.
GAZZE'DEKİ MÜDAHALENİN UZAMASI
Dış politika uzmanı Mete Sohtaoğlu ise süreci şu sözlerle değerlendirdi:
Gazze'deki müdahalenin uzaması, ABD Başkanı Trump'ı insani ölümlerden dolayı rahatsız etmiyor. İsrail ile normalleşme anlaşmalarının aksaması ve yaşanan soykırım sebebiyle Suudi Arabistan ile Arap Emirlikleri, toplumsal tepkilere karşı hazırlık yapmak için sessiz bir şekilde süreci yürütüyor.
"İSRAİL'E ASKERİ MÜDAHALE ŞART"
Bu meselenin iyi bir gidişatı yok. Ancak Arap toplumları ve Körfez açısından süreç nihayete erdiğinde, ilk normalleşecek olan ülkeler Suudi Arabistan ve Arap Emirlikleri olacak. Ayrıca Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ile İsrail arasındaki ticari ilişkilerin kurulması için ABD, Kırgızistan'dan Kazakistan'a kadar diplomatik altyapıyı hazırladı. Yani bu Gazze meselesi sona erdiği anda bu plan devreye sokulacak.
1967 sınırlarına uluslararası bir askeri güç konuşlanmadığı sürece bu Türkiye, Mısır, Endonezya ya da Pakistan olabilir, BM kararı olsa da olmasa da en geç iki ay içinde 100 bin kişinin hayatını kaybettiği bir soykırımın ardından ağıt yakacağız. İsrail'e askeri müdahale yapılması gerekiyor. İsrail'e askeri müdahale yapılması gerekiyor.
"SALDIRILAR DURDURULMAZSA GAZZE DİYE BİR YER KALMAZ"
Bunu yapmadığınız takdirde yöntemi, şekli şemali karar vericileri ilgilendirir. Ancak gayriresmî harp yöntemleriyle, yani gerilla teknikleriyle bu saldırılar durdurulamazsa iki ay sonra Gazze diye bir yer kalmayacak.
