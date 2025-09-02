Uzman isimden A Haber’de çarpıcı açıklama: İsrail’e askeri müdahale şart!

İsrail'in Gazze'ye yönelik yeni bir işgal ve sürgün planı hazırlığında olduğu mesele bomba gibi düştü. Bölge halkının tamamen sürülmesini ve ardından Gazze'nin turizm ile sanayi üssüne dönüştürülmesini öngören bu plan, uluslararası kamuoyunda tepkiyle karşılanırken A Haber'e konuşan uzman isimler, konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

"PLAN ÇÖKMÜŞ DURUMDA"

Dr. Murat Özer, söz konusu planın uygulanabilirliğinin kalmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

Bu plan çökmüş durumda, hayata geçirilebilecek bir plan değil. Eğer İbrahim Anlaşması kabul edilmiş olsaydı, Suudi Arabistan ve Arap Emirlikleri ikna edilseydi, Mısır ve Ürdün de bu planın bir parçası haline gelseydi ki Trump'ın isteği buydu belki işler farklı gelişebilirdi. Ancak bunların hiçbiri olmadı.

Planın sızdırılma amacı, 'biz Filistinliler için yaşanabilir alanlar yaratmak istiyoruz, onları tamamen yok etmek gibi bir derdimiz yok' mesajını vermekti. Ancak bunun gerçeği yansıtmadığını biliyoruz. İsrail bugün Hamas karşısında ciddi zayiat vermeye başladı ve bu devam edecek.