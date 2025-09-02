A Haber’de çarpıcı açıklama: İsrail’e müdahale edilmezse Gazze yok olacak

02 Eylül 2025, Salı

Gazze’ye yönelik yeni bir işgal ve sürgün planı gündeme geldi. Buna göre İsrail, bölgeyi işgal ederek halkı tamamen sürmeyi, ardından Gazze’yi bir turizm ve sanayi üssüne dönüştürmeyi hedefliyor. Bu plan, uluslararası kamuoyunda büyük tepki toplarken, A Haber’e konuşan Dış politika uzmanı Mete Sohtaoğlu, kritik uyarılarda bulundu. Sohtaoğlu, 1967 sınırlarına uluslararası bir askeri güç konuşlanmadığı sürece İsrail’in bu planı devreye sokacağını belirterek, “İki ay içinde on binlerce sivilin hayatını kaybetmesi riski var. İsrail’e askeri müdahale yapılması gerekiyor” dedi.
