İstanbul’da zehir tacirlerine ağır darbe! Bakan Yerlikaya duyurdu: 417,5 kg uyuşturucu madde ele geçirdik

İçişleri Bakanı Yerlikaya, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce dört ilçede operasyon düzenlendiğini açıkladı. Bu kapsamda 10 şüpheli yakalanıp, tutuklanırken 417,5 kilogram da uyuşturucu ele geçirildi.