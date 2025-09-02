İstanbul’da zehir tacirlerine ağır darbe! Bakan Yerlikaya duyurdu: 417,5 kg uyuşturucu madde ele geçirdik

02 Eylül 2025, Salı
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.09.2025 11:20 Güncelleme: 02.09.2025 12:02
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Pendik, Sancaktepe, Beyoğlu ve Beylikdüzü ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 417,5 kg uyuşturucu madde ele geçirdiklerini duyurdu. Yerlikaya açıklamasında, "Operasyonlarda 10 şüpheliyi yakaladık. Şüphelilerin tamamı tutuklandı" ifadelerine yer verdi.

İSTANBUL'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU

İçişleri Bakanı Yerlikaya, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce dört ilçede operasyon düzenlendiğini açıkladı. Bu kapsamda 10 şüpheli yakalanıp, tutuklanırken 417,5 kilogram da uyuşturucu ele geçirildi.

Bakan Yerlikaya'nın açıklamaları şöyle: "İstanbul'da 417,5 kg uyuşturucu madde ele geçirdik"

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Pendik, Sancaktepe, Beyoğlu ve Beylikdüzü ilçelerinde düzenlenen operasyonlarımızda;

- 261 Kg Metamfetamin,
- 90,5 Kg Skunk,
- 66 Kg Eroin Uyuşturucu Maddesi ile
- 36 Kg Kimyasal Madde ele geçirdik.

Operasyonlarda 10 şüpheliyi yakaladık. Şüphelilerin tamamı TUTUKLANDI.

İstanbul Valimizi, operasyonu koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımızı, operasyonu gerçekleştiren İstanbul İl Emniyet Müdürümüzü ve Polislerimizi tebrik ediyorum.

Zehir tacirlerine göz açtırmıyoruz. Evlatlarımızın ve milletimizin güvenli yarınları için mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz"

