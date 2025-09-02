Bakan Yerlikaya açıkladı: Kırmızı bültenle aranan şüpheliler yakalandı

02 Eylül 2025, Salı
ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 02.09.2025 07:53
Bakan Yerlikaya: Kırmızı bültenle aradığımız 12, ulusal seviyede aradığımız 2 suçluyu, Gürcistan (8), Arnavutluk (2), Almanya (2) Senegal ve Yunanistan'dan ülkemize getirdik. Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan T.G., M.A., M.A.D., C.Y., S.S., M.D., K.D., E.Ç., K.K., O.G., G.Ç. ve M.C.Ü. ile ulusal seviyede aranan T.Y. ve M.U. isimli şahıslar yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı.

Ayrıntılar geliyor...

