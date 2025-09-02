Bakan Yerlikaya açıkladı: Kırmızı bültenle aranan şüpheliler yakalandı

Bakan Yerlikaya: Kırmızı bültenle aradığımız 12, ulusal seviyede aradığımız 2 suçluyu, Gürcistan (8), Arnavutluk (2), Almanya (2) Senegal ve Yunanistan'dan ülkemize getirdik. Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan T.G., M.A., M.A.D., C.Y., S.S., M.D., K.D., E.Ç., K.K., O.G., G.Ç. ve M.C.Ü. ile ulusal seviyede aranan T.Y. ve M.U. isimli şahıslar yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı.

