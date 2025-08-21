Kırmızı bültenle aranıyorlardı! Bakan Yerlikaya duyurdu: Demirözler suç örgütü elebaşı ve 2 kişi Rusya'dan getirildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Demirözler Organize Suç Örgütü elebaşının da içinde bulunduğu kırmızı bültenle aranan 3 suçlunun Rusya'dan yakalanarak Türkiye'ye getirildiğini duyurdu.
Demirözler Organize Suç Örgütü Elebaşının da içinde bulunduğu kırmızı bültenle aranan 3 suçlu U.D., M.S., ve S.G., isimli şahıslar Rusya'dan Türkiye'ye getirildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden şu açıklamada bulundu: Demirözler Organize Suç Örgütü Elebaşının da içinde bulunduğu Kırmızı Bültenle Aradığımız 3 Suçluyu RUSYA'dan Ülkemize Getirdik.
Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan U.D., M.S., ve S.G., isimli şahıslar ortak çalışmalarımızla yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı.
Yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahısların izini titizlikle sürdük. İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen ortak operasyonel işbirliğiyle;
"Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kasten öldürme, kasten yaralama, 6136 sayılı kanuna muhalefet, tehdit, hakaret, mala zarar verme, trafik güvenliğini tehlikeye sokma, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, görevi yaptırmamak için direnme, 2313 sayılı kanuna muhalefet, suç üstlenme, suçu bildirmeme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından toplam 53 adet suç kaydı bulunan ve Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan, DEMİRÖZLER Organize Suç Örgütü elebaşı olan U.D. isimli şahıs,
"Kasten Öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs ve kasten yaralama" suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan ve elebaşılığını E.Y'nin yaptığı organize suç örgütü ile iltisaklı olan M.S. isimli şahıs,
"Çocuğu kasten öldürme" suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan S.G. isimli şahıs RUSYA'da yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı.
Adalet Bakanlığımız ile operasyonda görev alan bakanlık çalışanlarına teşekkür ediyorum. 🇹🇷
EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığımızı, İstihbarat, Özel Harekat, KOM ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıklarımızı, Havacılık ve Asayiş Daire Başkanlıklarımızı, Trabzon İl Emniyet Müdürlüğümüzü, Samsun İl Emniyet Müdürlüğümüzü tebrik ediyorum.🇹🇷
Hangi bültenle aranırsa aransın, hangi ülkeye kaçmış olursa olsun Türk Polisinden kaçamayacaklar"
