Bakan Yumaklı’dan şap açıklaması: Hayvan pazarlarının aktif hale getirildiği il sayısı 38’e ulaştı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, şap hastalığının yeni serotipi nedeniyle ülke genelinde kapatılan hayvan pazarlarının, aşılamanın yüzde 85'i aştığı illerde tekrar açıldığını belirterek, bu çalışmalar sonucu 14 ilin daha eklenmesiyle hayvan pazarlarının aktif hale getirildiği il sayısının 38'e ulaştığını bildirdi.

Ayrıntılar geliyor...