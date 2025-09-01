Gramda tarihi rekor! Uzmanlar açıkladı: Altın nereye kadar yükselecek?

(fotoğraf - ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

"PARANIZ VARSA ALTIN ALIN"

Konuya ilişkin açıklama yapan uzman isim ise şunları söyledi:

Altın alımı her zaman uygundur. Biz müşterilerimize her zaman bunu söyleriz. Paranız varsa altın alın. Uzun vadede altın hiçbir zaman yatırımcısını üzmez.

DOLAR GÜÇ KAYBEDİYOR ALTINA TALEP ARTIYOR

Altının yükselmesinin birkaç nedeni var. Öncelikle, Merkez Bankası'nın Eylül ayında faizleri indirme planı bulunuyor. Buna bağlı olarak dolar güç kaybederken, altına olan talep artıyor ve fiyatlar yükseliyor. Ayrıca altın, güvenli liman olarak yatırımcının ilgisini çekiyor. Jeopolitik belirsizlikler ve ticaretteki dalgalanmalar da altına olan talebi artırıyor.