Gramda tarihi rekor! Uzmanlar açıkladı: Altın nereye kadar yükselecek?

Altın fiyatlarındaki yükseliş hız kesmiyor. 24 ayar gram altın 4 bin 600 liranın üzerine çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Artış trendinin süreceğini ve yıl sonuna kadar fiyatların 4 bin 800 lira seviyelerine tırmanabileceğini öngörülürken Gümüş de yatırımcılarını sevindirecek şekilde tarihi zirvesini gördü. Piyasaların gözü ise 11 Eylül’de açıklanacak Merkez Bankası faiz kararında. Faiz indirimi beklentisinin güçlenmesi, altına olan talebi şimdiden artırmış durumda. Peki uzmanlar ne diyor? İşte detaylar…

Altın piyasasında tarihi günler yaşanıyor. Gram altın, rekor üzerine rekor kırarak 4 bin 600 liranın üzerine çıktı. Uzmanlar yükselişin süreceğini belirtirken, yatırımcıların gözü 11 Eylül'de açıklanacak faiz kararına çevrildi.

GRAMDA TARİHİ REKOR! ALTIN NEREYE KADAR YÜKSELECEK?

GRAM ALTIN REKOR KIRDI

Gram altın tüm zamanların rekorunu kırarak 4 bin 600 lirayı geçti. Uzmanlara göre bu yükseliş sürecek. Gözler ise 11 Eylül'de açıklanacak Merkez Bankası faiz kararına çevrildi.

ALTIN YATIRIMCISINI SEVİNDİRİYOR

Önü alınamaz yükseliş, yeni rekorları beraberinde getiriyor. Altın yatırımcısının yüzü bu günlerde gülüyor. Son olarak 14.00 itibarıyla 24 ayar gram altın 4 bin 600 liraya ulaştı. Uzmanlar, yıl sonunda bu rakamın daha da artmasını bekliyor.

GÜMÜŞ DE TARİHİ ZİRVEYİ GÖRDÜ

Altın kadar değer kazanan bir başka kıymetli maden ise gümüş oldu. Gümüş fiyatları ilk kez 40 doların üzerine çıkarken, gramı da 53 liranın üzerine çıktı.

"PARANIZ VARSA ALTIN ALIN"

Konuya ilişkin açıklama yapan uzman isim ise şunları söyledi:

Altın alımı her zaman uygundur. Biz müşterilerimize her zaman bunu söyleriz. Paranız varsa altın alın. Uzun vadede altın hiçbir zaman yatırımcısını üzmez.

DOLAR GÜÇ KAYBEDİYOR ALTINA TALEP ARTIYOR

Altının yükselmesinin birkaç nedeni var. Öncelikle, Merkez Bankası'nın Eylül ayında faizleri indirme planı bulunuyor. Buna bağlı olarak dolar güç kaybederken, altına olan talep artıyor ve fiyatlar yükseliyor. Ayrıca altın, güvenli liman olarak yatırımcının ilgisini çekiyor. Jeopolitik belirsizlikler ve ticaretteki dalgalanmalar da altına olan talebi artırıyor.

ALTIN YIL SONUNA KADAR KAÇ LİRAYI GÖRÜR?

Faiz indirimi beklentisi şimdiden fiyatları yükseltti; faiz düştüğünde ise altının fiyatının daha da artması bekleniyor. Tahminimiz, yıl sonuna kadar gram altının 4 bin 800 lirayı aşacağı yönünde.

ALTERNATİF YATIRIM: GÜMÜŞ

Altın yatırımcısına fiyat yüksek geliyorsa, gümüş de alternatif olarak değerlendirilebilir. Örneğin 10 gram altın 45-46 bin TL civarında. Daha küçük yatırım yapmak isteyenler için gümüş iyi bir seçenek olabilir.

