Gramda tarihi rekor! Altın nereye kadar yükselecek?

01 Eylül 2025, Pazartesi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.09.2025 21:44
Altın fiyatlarındaki yükseliş hız kesmiyor. 24 ayar gram altın 4 bin 600 liranın üzerine çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Artış trendinin süreceğini ve yıl sonuna kadar fiyatların 4 bin 800 lira seviyelerine tırmanabileceğini öngörülürken Gümüş de yatırımcılarını sevindirecek şekilde tarihi zirvesini gördü. Piyasaların gözü ise 11 Eylül’de açıklanacak Merkez Bankası faiz kararında. Faiz indirimi beklentisinin güçlenmesi, altına olan talebi şimdiden artırmış durumda. Peki uzmanlar ne diyor? İşte detaylar…
