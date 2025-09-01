Başsavcı Akın Gürlek'in evinin önünde şüpheli hareketlere 2 gözaltı! "Savcı ne zaman gelir?"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in evinin bulunduğu sokağa motosikletle gelen 2 kişi, şüpheli hareketlerde bulunmaları üzerine gözaltına alındı. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

SAVCI GÜRLEK'İN EVİNİ SORAN ŞAHISLARI KORUMALAR FARK ETTİ

Vatandaşlara İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in evini ve evine gelip gelmediğini soran suç kaydı bulunan Taylan Ç. (22) ve bir suç kaydı bulunan Mustafa E.K.'yi (22), Akın Gürlek'in korumaları fark etti.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA!

Sabah'ta yer alan habere göre olay yerinden ayrıldıktan 15 dakika sonra geri dönerek vatandaşlara "Savcı geldi mi? Evi nerede? Savcı ne zaman gelir?" gibi farklı sorular soran şahıslar için harekete geçildi. Motosikletli iki şüpheli, Akın Gürlek'in koruma polisleri tarafından hemen gözaltına alındı.

İki şüpheli İstanbul Emniyeti'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri'ne teslim edildi. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.