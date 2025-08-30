Büyük Zafer’in 103. yıl dönümü Trakya’da kutlandı

Edirne'de törenler, Atatürk Anıtı'na Vali Yunus Sezer, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Yüksel Kolcu ve Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın'ın çelenk sunmasıyla başladı. Burada bando eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törenin ardından Sezer, Kolcu ve Akın, Valilik makamında tebrikleri kabul etti.

Atatürk Bulvarı'nda devam eden törende Sezer, Kolcu ve Akın, vatandaşların bayramını kutladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Üsteğmen Kemal Sağlamdemir, 30 Ağustos zaferinin Türk tarihine altın harflerle yazıldığını söyledi.

Tören, halk oyunları gösterisi, askeri birliklerin ve askeri araçların geçişiyle sona erdi.

Kutlama programına, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, protokol üyeleri, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

- KIRKLARELİ

Kırklareli'nde Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törende Vali Uğur Turan, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdal Köse ve Belediye Başkanı Derya Bulut, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören Kırklareli Valiliği'nde devam etti. Vali Turan, Köse ve Bulut, burada tebrikleri kabul etti.

Ardından Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda devam eden törende Turan, Köse ve Bulut, askeri araç üzerinden vatandaşların bayramını kutladı.

Törende, Teğmen Mustafa Demirocak'ın konuşmasının ardından öğrenciler şiir okudu, Kırklareli Belediyesi Mehter Takımı ile halk oyunları ekipleri gösteri sundu.

Askeri birliklerin ve araçların geçişiyle tören sona erdi.

- TEKİRDAĞ

Tekirdağ'da törenler, Valilik önünde Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı.

Sahil dolgu alanında devam eden törene, Vali Recep Soytürk, AK Parti Tekirdağ Milletvekilleri Mestan Özcan, Çiğdem Koncagül, Gökhan Diktaş, CHP Tekirdağ Milletvekilleri İlhami Özcan Aygun, Nurten Yontar, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Aytuğ Yörüyüş, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör, kurum müdürleri, askeri erkan, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Vali Soytürk, Yörüyüş ve Yüceer, askeri araçla vatandaşların bayramını kutladı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de 100 metrelik Türk bayrağıyla geçiş yaptı.

Tören, askeri birliklerin ve araçların geçişiyle sona erdi.