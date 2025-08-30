Başkan Erdoğan’dan 15 Temmuz vurgusu: 40 yıllık planı milletimizle darmadağın ettik

Başkan Erdoğan, Kara Harp Okulu'nda Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'ne katıldı. (AA)



Ordunun tüm mensuplarının Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'nü de kutlayan Erdoğan, şöyle devam etti: "26 Ağustos'ta vatanına, bayrağına, devletine, istiklal ve istikbaline sahip çıkarak, Büyük Taarruz harekatını başlatan o güçlü irade, 30 Ağustos'ta kazanılan Başkomutan Meydan Muharebesi ile zirvesine ulaşmıştır. İşgal ve istila orduları tek tek bozguna uğratılmış, Anadolu'ya göz diken emperyalist güçler makus kaderleriyle yeniden tanışmış, kirli ve sinsi senaryoların sefih figüranları bu topraklardan ebediyen kazınmıştır. 30 Ağustos'ta milletimiz, zillet ve zulmete asla rıza göstermeyeceğini, esarete boyun eğmeyeceğini, hürriyetinden ödün vermeyeceğini bir kez daha ispatlamış, bu hakikati tüm dünyaya gür bir seda ile ilan etmiştir. Milletimize bu zaferi armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizin muhterem üyelerini, ordumuzun tüm neferlerini, tüm askerlerini minnetle yad ediyoruz. Kanlarıyla, canlarıyla, tam bin yıldır nazlı hilale gölge düşürmeyen, şehit ve gazilerimize Cenabıallah'tan rahmet niyaz ediyorum. Rabb'im ruhlarını şad, mekanlarını inşallah cennet eylesin diyorum."



"HARP OKULLARIMIZDAKİ TOPLAM MEZUN SAYIMIZI 19 BİN 735'E ÇIKARIYORUZ"

Başkan Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesine bağlı Harp Okullarından mezun olan teğmenlerin sevinç ve heyecanlarına ortak olduğunu belirterek şunları söyledi: "Kara Harp Okulu'muzdan 928, Deniz Harp Okulu'muzdan 278, Hava Harp Okulu'muzdan 199 olmak üzere eğitimlerini başarıyla tamamlayan 1405 teğmenimizin tamamını şahsım ve milletim adına tebrik ediyorum. Harp Okullarımızda öğrenim gören 106 misafir öğrencimizi de aynı şekilde kutluyorum. Böylelikle 2016'dan bugüne Kara Harp Okulu'muz bünyesinde 754'ü misafir 15 bin 755, Deniz Harp Okulu'muzun çatısı altında 100'ü misafir 2 bin 167, Hava Harp Okulu'muzda ise 148'i misafir 1793 öğrencimizle birlikte Harp Okullarımızdaki toplam mezun sayımızı 19 bin 735'e çıkarıyoruz."



Mezun olan teğmenlerin, ordunun farklı kademelerinde üstlenecekleri görevlerle denizde, havada ve karada ülkenin gücüne güç katacaklarını vurgulayan Erdoğan, "Sahip oldukları bilgi, yetenek ve kabiliyetlerle ülkemizde, sınırlarımızda ve bölgemizde caydırıcılığımıza çok önemli katkılar yapacak, kalplerinde taşıdıkları vatan, millet, ezan ve devlet aşkıyla, tarihimizden ve ecdadımızdan devraldıkları o kutlu mirası yarınlara aktaracak, erdemleriyle, ahlaklarıyla, vizyonlarıyla, şahsiyetleriyle, imanlarıyla, peygamber ocağımızın sancağını yurt içinde ve yurt dışında iftiharla dalgalandıracak bu evlatlarımıza şimdiden muvaffakiyetler diliyorum. Rabb'im ayağınızda taş değdirmesin." ifadesini kullandı.



"SURİYE İLE İŞBİRLİĞİMİZİ ASKERİ EĞİTİM DAHİL GENİŞ BİR YELPAZEDE İLERLETİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mezun olan genç teğmenlerin ailelerine de şükranlarını ileterek, "Aynı şekilde teğmenlerimize modern, güçlü ve nitelikli bir eğitim vererek onları hayata ve mesleğe hazırlayan tüm hocalarımıza, komutanlarımıza, üniversitemizin her bir mensubuna teşekkür ediyorum. Gönül elçilerimiz olarak telakki ettiğimiz misafir öğrencilerimize de kendi ordularında üstlenecekleri vazifelerde başarılar temenni ediyoruz. Dost ve kardeş ülkelerin Milli Savunma Üniversitesine her yıl artan ilgisini çok kıymetli buluyoruz. 9 sene önce 27 olan ülke sayısının bu yıl 48'e ulaşması Türkiye'nin askeri alanda yükselen itibarının da bir nişanesidir." diye konuştu.



Suriye'de yeni hükümet sonrasında gerçekleşen askeri işbirliklerine dikkati çeken Erdoğan, şunları kaydetti: "Devrimden sonra komşumuz Suriye ile işbirliğimizi askeri eğitim dahil geniş bir yelpazede ilerletiyoruz. Misafir askeri personellerin ülkemizle ve milletimizle kurdukları güçlü bağların ortak geleceğimizde önemli bir yer tutacağını düşünüyorum. Biz de kendileriyle irtibatımızı daima koruyacağız. İnşallah gelecekte ülkelerine hizmet ettikleri farklı görevlerde kendileriyle tekrar mülaki olacak, ortak çalışmalara beraber imza atacağız."