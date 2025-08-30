Başkan Erdoğan: "Güçlü Türkiye, güçlü ordu şiarımızı hayata geçireceğiz"

30 Ağustos 2025, Cumartesi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.08.2025 17:48
Başkan Erdoğan, Ankara’daki Kara Harp Okulları Mezuniyet Töreni’nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, önümüzdeki dönemde tüm Türkiye’yi gururlandıracak yeni müjdeler vereceklerini duyurdu. “Güçlü Türkiye, güçlü ordu şiarımızı tüm katmanlarıyla arka arkaya hayata geçireceğiz” diyen Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin gücüne ve stratejik hedeflerine vurgu yaptı.
