Başkan Erdoğan: "Güçlü Türkiye, güçlü ordu şiarımızı hayata geçireceğiz"

Başkan Erdoğan, Ankara’daki Kara Harp Okulları Mezuniyet Töreni’nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, önümüzdeki dönemde tüm Türkiye’yi gururlandıracak yeni müjdeler vereceklerini duyurdu. “Güçlü Türkiye, güçlü ordu şiarımızı tüm katmanlarıyla arka arkaya hayata geçireceğiz” diyen Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin gücüne ve stratejik hedeflerine vurgu yaptı.

