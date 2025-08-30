30 Ağustos 2025, Cumartesi
Başkan Erdoğan: "9 yıl gibi kısa sürede imkânsızı başardık"
Başkan Erdoğan, Ankara’daki Kara Harp Okulları Mezuniyet Töreni’nde 15 Temmuz sonrası Türkiye üzerine sinsi hesap yapanlara mesaj verdi. Erdoğan, “Ellerini ovuşturanlar ortaya çıkmıştı, hepsini hüsrana uğrattık” dedi. 15 Temmuz’da kolumuz kesildi sananların, kesilenin sadece sakal olduğunu kısa sürede gördüğünü vurguladı. Erdoğan, geçen 9 yılda imkânsız denilen birçok hedefin başarıldığını ifade etti.