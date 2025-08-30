30 Ağustos 2025, Cumartesi
Haberler Gündem Haberleri Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan diplomasi trafiği! Haşdi Şabi Komisyonu Başkanı el-Feyyad ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan diplomasi trafiği! Haşdi Şabi Komisyonu Başkanı el-Feyyad ile bir araya geldi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.08.2025 17:46
ABONE OL
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan diplomasi trafiği! Haşdi Şabi Komisyonu Başkanı el-Feyyad ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Haşdi Şabi Komisyonu Başkanı Falih el-Feyyad ile Ankara'da bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Haşdi Şabi Komisyonu Başkanı Falih el-Feyyad ile Ankara'da bir araya geldi.

İkili görüşmeye ilişkin fotoğraf paylaşıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan diplomasi trafiği! Haşdi Şabi Komisyonu Başkanı el-Feyyad ile bir araya geldi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan diplomasi trafiği! Haşdi Şabi Komisyonu Başkanı el-Feyyad ile bir araya geldi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan diplomasi trafiği! Haşdi Şabi Komisyonu Başkanı el-Feyyad ile bir araya geldi
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör