Başkan Erdoğan'dan 15 Temmuz vurgusu: 40 yıllık planı milletimizle darmadağın ettik
Başkan Erdoğan Ankara'da Kara Harp Okulları Mezuniyet töreninde önemli açıklamalarda bulundu. "TSK'dan zaafiyet bekleyenleri hüsrana uğrattık" diyen Başkan Erdoğan, "40 yıllık planı milletimizle darmadağın ettik." ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan ayrıca 15 Temmuz sürecine vurgu yaparak, "TSK bugün 9 yıl öncesinden daha güçlü." dedi.