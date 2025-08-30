30 Ağustos 2025, Cumartesi
Başkan Erdoğan’dan 30 Ağustos zafer bayramı mesajı: “Milletimiz esarete boyun eğmeyeceğini dünyaya ilan etti”
Başkan Erdoğan, Ankara’daki Kara Harp Okulları Mezuniyet Töreni’nde 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutladı. Büyük zaferin 103. yıl dönümüne dikkat çeken Erdoğan, kahraman ordunun milletle yekvücut olarak zafere ulaştığını söyledi. Emperyalist güçlerin bu topraklardan silindiğini vurgulayan Erdoğan, milletin esarete boyun eğmeyeceğini bir kez daha gösterdiğini belirtti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, TBMM üyeleri ve kahraman askerler minnetle yad edildi. Şehit ve gazilere Allah’tan rahmet diledi.