Külliye'de 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu!
Başkan Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı Özel Konseri'ne katıldı. Şanlı zaferin 103. yılında şehitlerimiz, okunan Kur'an-ı Kerim Tilaveti ile rahmetle anılırken programda, Irak'ın kuzeyinde görev yapan Mehmetçik tarafından gönderilen 30 Ağustos Zafer Bayramı video mesajı yayınlandı.
Şanlı zaferin 103. yılında şehitlerimiz, okunan Kur'an-ı Kerim Tilaveti ile rahmetle anıldı.
Programda, Irak'ın kuzeyinde görev yapan Mehmetçik tarafından gönderilen 30 Ağustos Zafer Bayramı video mesajı yayınlandı.
"SINIRLARIMIZIN TERÖR UNSURLARINDAN ARINDIRILMASINA YÖNELİK FAALİYETLERİMİZ KARARLILIKLA DEVAM EDİYOR"
Mehmetçik tarafından yayınlanan mesaj şöyle: Suriye harekat alanından saygılarımızı arz ederiz, Bölgemizin güvenliği için Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliğini korunmasına, sınırlarımızın terör unsurlarından arındırılmasına yönelik faaliyetlerimiz büyük bir azim ve kararlılıkla devam etmektedir. Sayın Cumhurbaşkanım Zat-ı alinizin Türk milletinin, kahraman ordumuzun ve Türk Silahlı Kuvvetleri'mizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Diyanet Üç Aylar Takvimi: Recep, Şaban ve Ramazan ayları ne zaman başlıyor ve bitiyor?
- Açıköğretim üniversite kayıt takvimi 2025-2026 | AÖF, ATA AÖF, AUZEF kayıtları zaman, nereden yapılır?
- YKS ek tercih kılavuzu açıklandı mı? ÜNİVERİSTE-YKS ek kontenjanlar belli oldu mu? 2. tercih başarı sıralaması ve taban puanları...
- Üniversiteye ek yerleştirme nedir? YKS ek tercih başvurusu nasıl yapılır? İşte adımladım rehber...
- 2. köprü (FSM) kapalı mı? 30-31 Ağustos Fatih Sultan Mehmet köprüsü neden kapalı, trafiğe ne zaman açılacak?
- SSK, BAĞ-KUR, EYT emeklilerine 3'lü maaş formülü! En düşük 16.881 TL alana 47.425 TL'lik kazanç hesabı
- 124. Dönem DHY kura tarihi 2025 | Sağlık Bakanlığı 124. Dönem DHY kura sonuçları ne zaman, nereden açıklanacak?
- THY Zafer Bayramı kampanyası: Yurt içi uçuşlarda indirimli biletler 1.030 TL! İşte tarih ve güzergah detayları...
- Cumartesi günü noterler çalışıyor mu? 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda noterler açık mı, kapalı mı? Nöbetçi noter sorgulama ekranı
- 10 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI SON DURUM | 2025 AGS öğretmen atama tarihleri ne zaman, branş dağılımı belli oldu mu?
- Sıcaklıklar yükseliyor, yağışlar az! Meteoroloji paylaştı: Pazar günü pik yapıyor! İstanbul dahil o iller resmen kavrulacak
- Bugün kargolar çalışıyor mu, kuryeler dağıtım yapacak mı? 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda kargolar açık mı? PTT, Sürat, ARAS...