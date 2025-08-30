Külliye’de 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu!

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

"SINIRLARIMIZIN TERÖR UNSURLARINDAN ARINDIRILMASINA YÖNELİK FAALİYETLERİMİZ KARARLILIKLA DEVAM EDİYOR"

Mehmetçik tarafından yayınlanan mesaj şöyle: Suriye harekat alanından saygılarımızı arz ederiz, Bölgemizin güvenliği için Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliğini korunmasına, sınırlarımızın terör unsurlarından arındırılmasına yönelik faaliyetlerimiz büyük bir azim ve kararlılıkla devam etmektedir. Sayın Cumhurbaşkanım Zat-ı alinizin Türk milletinin, kahraman ordumuzun ve Türk Silahlı Kuvvetleri'mizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum.