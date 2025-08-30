30 Ağustos 2025, Cumartesi
Külliye'de 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu!

30.08.2025
Külliye'de 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu!

Başkan Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı Özel Konseri'ne katıldı. Şanlı zaferin 103. yılında şehitlerimiz, okunan Kur'an-ı Kerim Tilaveti ile rahmetle anılırken programda, Irak'ın kuzeyinde görev yapan Mehmetçik tarafından gönderilen 30 Ağustos Zafer Bayramı video mesajı yayınlandı.

Başkan Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı Özel Konseri'ne katıldı.

KÜLLİYE'DE 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI RESEPSİYONU!

Şanlı zaferin 103. yılında şehitlerimiz, okunan Kur'an-ı Kerim Tilaveti ile rahmetle anıldı.

Programda, Irak'ın kuzeyinde görev yapan Mehmetçik tarafından gönderilen 30 Ağustos Zafer Bayramı video mesajı yayınlandı.

"SINIRLARIMIZIN TERÖR UNSURLARINDAN ARINDIRILMASINA YÖNELİK FAALİYETLERİMİZ KARARLILIKLA DEVAM EDİYOR"

Mehmetçik tarafından yayınlanan mesaj şöyle: Suriye harekat alanından saygılarımızı arz ederiz, Bölgemizin güvenliği için Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliğini korunmasına, sınırlarımızın terör unsurlarından arındırılmasına yönelik faaliyetlerimiz büyük bir azim ve kararlılıkla devam etmektedir. Sayın Cumhurbaşkanım Zat-ı alinizin Türk milletinin, kahraman ordumuzun ve Türk Silahlı Kuvvetleri'mizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum.

