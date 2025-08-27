CHP'li Özel'den Akın Gürlek'e tehdit! "Senin alnının karışlayacağım" | Mitingde provokatörlerden polise saldırı

28 Ağustos 2025, Perşembe

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.08.2025 23:32
Daha önce de birçok kez İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik tepki çeken sözler kullanan CHP'li Özgür Özel yine Gürlek'i hedef aldı. Özel Beyoğlu'ndaki mitingde Gürlek'e seslenerek "Alnını karışlayacağım bunu bilesin" diyerek adeta yargıya parmak salladı. Özel'e peş peşe tepkiler gelirken Beyoğlu'nda düzenlenen mitingde göstericiler hükümeti yıkmak için darbe çağrısı yaparak polise saldırdı.
