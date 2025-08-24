Balıkesir’de peş peşe 3 deprem! Uzman isim A Haber’de o ilimizi işaret etti: Önemli depremler üretebilecek fay var | Bakan Yerlikaya: Saha taramaları başladı

Bu yüzeylenmeyecek biçimde sert kabuk altında bir magma faaliyeti olabilir. Aynı Santorini'de olduğu gibi, çünkü Batı Anadolu'da kıta kabuğu dediğimi şey biraz daha önce Doğu Anadolu'ya göre. Ama yüzeylenebilir bir aktivite yaratmayacak onu söyleyebilirim.

Bu kadar dağınık olduğuna göre, bu uzun süre devam edebilir, bazıları hissedilebilir. Fakat büyük deprem yaratmayabiliyor bu tür depremler. Bu deprem bölgesi için verilebilecek iyi haber olabilir. Kesin ifade kullanmak maalesef yanlış olur.

Bunun farklı yorumlanması gereken bir deprem olduğunu biliyoruz. Yorumlarımız Sındırgı'nın batısındaki 15 kilometrelik bir fay üzerinde olabileceğini düşünmüştük ki onla ilgisi olmayan bir aktivite devam ediyor. Çünkü o 6.2 o fayın üzerine düşmüştü, ama ondan sonraki artçılar fay zonuna denk gelmiyor ve geniş alana yayılıyor.

Bu aktivite biraz daha uzayabilir. Bana göre burada büyük bir depremi zorlayacak aktivite değil bu, halbuki Simav fayının üzerine düşseydi orada neredeyse 7'ye varacak büyüklükte deprem üretecek bir fay zonuydu, fakat görüyoruz ki bu artçı depremler enerjiyi fay zonu üzerinde değil de daha dağınık bölgede gösteriyor.

MARMARA DENİZİNDEKİ FAYLARI İLE İLGİSİ VAR MI?

Batı Anadolu'daki deprem üreten mekanizma farklı çalışıyor, Marmara'daki farklı biçimde çalışıyor. Dolayısı ile birbirini tetiklemesi ya da ilgi bağlantı kurmamız çok doğru olmaz.