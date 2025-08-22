İBB’ye yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişme! 2 ismin ev hapsi kaldırıldı

Geçtiğimiz mart ayında İBB'ye yönelik rüşvet ve terör soruşturmaları başlatılmıştı. Bu kapsamda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun ve daha birçok isim gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden İmamoğlu dahil pek çok İBB çalışanı ise rüşvet soruşturmasında tutuklanmıştı.

EV HAPSİNDE YENİ GELİŞME

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturma kapsamında "suç örgütü lideri" olduğu iddiasıyla tutuklanan ve etkin pişmanlıktan yararlanarak verdiği ifadenin ardından ev hapsi adli kontrol şartıyla tahliye edilen Aziz İhsan Aktaş ve İBB Başkan Danışmanı Ertan Yıldız'ın ev hapsi kararı kaldırıldı.

2 İSMİ ADLİ KONTROL TEDBİRLERİ SÜRÜYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, iş insanı Adem Soytekin ve Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Alican Abacı hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin devam ettiğini bildirdi.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen soruşturma ile Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşılığını yaptığı öne sürülen suç örgütüne yönelik başlatılan soruşturma sürüyor.



Başsavcılıktan yapılan açıklamada, soruşturma kapsamında, iş insanı Adem Soytekin ile Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Alican Abacı hakkında uygulanan "konutu terk etmeme" şeklindeki adli kontrol tedbirinin devam ettiğini belirtildi.

İTİRAFÇILARA TEHDİT FURYASI

Öte yandan; İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki (İBB) yolsuzluk soruşturmasında itirafçılara yönelik tehdit furyası durmuyor.

İtirafçı Aziz İhsan Aktaş'ın etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmasının ardından "Ölüm listesine alındım" ifadesi yolsuzluk dosyasına giren ilk tehdit olmadı.

Daha önce İBB'deki yolsuzluk ve rüşvet ağını deşifre eden birçok isim de tehdit edildi. İtirafçı olan Adem Soytekin, Ertan Yıldız ve Aziz İhsan Aktaş'a yönelik tehditlerle ilgili 3 farklı soruşturma devam ediyor.