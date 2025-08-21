İBB’nin bisiklet mezarlığı! Uzman isim A Haber’de değerlendirdi: Bisiklet yüzde 10 pay alsa enerjiden yıllık kazanç 18 milyar dolar olur

(FOTO: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Sistemin kapalı olacağı günlerde başta bisikletler olmak üzere tüm sistem donanımları elden geçirilerek, bakım onarım ve yazılım güncellemeleri gibi çalışmalar gerçekleştirilecektir. Anlayışınız için teşekkür eder, sağlıklı günler dileriz." bilgilendirmesiyle karşılaşılıyor.

İstanbullular da bisikletle ulaşımı teşvik etmek amacıyla başlatılan bu uygulamadan bir buçuk yılı aşkın süredir kiralama yapamıyor.

"BİSİKLET YÜZDE 10 PAY ALSA ENERJİDEN 18 MİLYAR DOLAR KAZANCI OLUR"

Ulaştırma Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı A Haber'de bisikletin İstanbul için önemini akatarırken konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bizde 40 yılı aşkın süredir bu işlerle ilgileniyoruz, projeler geliştiriyoruz diyen Ilıcalı, "Bu konuda 2 gündür Yeşil Kalkınma Vakfı'nın 'Ulaşım Zirvesi' vardı. Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katkılarıyla düzenlendi. Burada konuşulan şey, ulaşımda mobil uygulamalar. Yani bisiklet. İstanbul'da yapılan yolculukların yüzde 30'u 5 kilometreden az. Yani bisikletle yapılabilir. Bu oranda bir düşüş İstanbul trafiğindeki sıkışıklığını da azaltır. Bisiklet yüzde 10 pay alsa enerjiden yıllık kazancı 18 milyar dolar olur." ifadelerini kullandı.

"İSTANBUL'DA GERÇEK BELEDİYECİLİK TAYYİP BEY'İN BELEDİYECİLİK ZAMANINDA BAŞLADI"

Ilıcalı, devamında şu ifadeleri kullandı:" Yarın okullar açılacak, trafik durma noktasına gelecek. Otobüs tercihli yolların yanına, bisiklet tercihli yollar da yapmamız lazım. İstanbul'da gerçek belediyecilik Tayyip Bey'in belediyecilik zamanında başladı. Şimdi bisikletler alınmış ama bunun için yollarda sürekliliği sağlamak lazım. Bu kadar önemli bir ulaşım aracını alıp bunu çürütürseniz olmaz. İstanbullu nefes alamaz. İstanbul belediyesi kendisi açıkladı, 1 yılda trafikte geçen zaman 105 saat. Geçmiş belediyeler döneminde ne güzel atılımlar yapılmış, gelin bunlara yoğunlaşın diyorum."