İBB’nin bisiklet mezarlığı! Milyonluk proje nasıl çöp oldu?

İSBİKE Projesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İSPARK tarafından 2012 yılında hayata geçirildi. Entegrasyon, altyapı ve bakım işlemleri nedeniyle bazı dönemler kesintili olarak hizmetini sürdüren sistem, 2023 yılı sonlarından bu yana bir buçuk yılı aşkın süredir bakım ve onarım faaliyetinde olduğu gerekçesiyle hizmet vermiyor.

Sistemin mobil uygulaması bu sebeple çalışmazken, uygulamaya girilmek istenildiğinde "2023 yılı sonu itibarıyla İSBİKE Bisiklet Paylaşım Sistemi kapanacak olup bakım onarım dönemine girecektir. Sistemin kapalı olacağı günlerde başta bisikletler olmak üzere tüm sistem donanımları elden geçirilerek, bakım onarım ve yazılım güncellemeleri gibi çalışmalar gerçekleştirilecektir. Anlayışınız için teşekkür eder, sağlıklı günler dileriz." bilgilendirmesiyle karşılaşılıyor.