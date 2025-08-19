MHP lideri Devlet Bahçeli: Özel’in konuşması hüsran numunesidir

MHP lideri Devlet Bahçeli ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel (AA)

"İSTANBUL'DA SOYGUN DÜZENİ KURULDUĞU MEYDANDA"

Önemle ve özellikle ifade etmek gerekirse; CHP'li belediyeler etrafında dönen rüşvet çarkları, işleyen yolsuzluk şantiyeleri, genişleyen kirli ilişkiler ağı, çıta yükselten haksız kazançlar sarmalı, yaygınlaşan gayri meşru para trafikleri bütün netliğiyle ortada ve gündemin başköşesindedir.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı siyasi ikbal gayesiyle araçsallaştıran, yapılan ihalelerden alınan astronomik rüşvet paralarını adına "Sistem" denilen mekanizmada toplayan şahsın ve çetesinin adeta bir soygun düzeni kurduğu bütün vahametiyle meydandadır.

CHP Genel Başkanı'nın, toplanan maddi delilleri ve etkin pişmanlıktan istifade eden şahsıların çarpıcı itiraflarını karalayıp onu bunu suçlamak yerine Türk yargısının işleyişine yardımcı olması, CHP'nin düştüğü derin bataklıktan gerçeklerle yüzleşerek ve özeleştiri yaparak çıkmayı denemesi siyasi akıl ve ahlaka en uygun seçenektir.

Suçluların telaşıyla yolsuzluk ve rüşvet müdafaası CHP Genel Başkanı'na hiçbir şey kazandırmayacak, hiçbir şey de katmayacaktır.

CHP'nin yönetimde olduğu belediyelerde aleni şekilde kurulan haram ve hırsızlık saltanatının devlete ve millete karşı açılan şer ve şekavet cephesi olduğu artık inkarı mümkün olmayan bir olgudur.