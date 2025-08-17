Vatandaşlardan AK Parti'nin 24. yılı için duygusal mektuplar: Kurduğumuz hayaller gerçek oldu
AK Parti’nin 24. kuruluş yıl dönümü için hazırlanan broşürde, gazete kupürleri, fotoğraflar ve vatandaşların duygularını yansıtan mektuplardan seçilen satırlar yer aldı. Broşürlerde Türkiye tarihine damga vuran gelişmeler ve halkın gözünden 24 yıllık süreç özetlendi.
AK Parti'nin 24. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla '24 Yılın hikayesi, Birlik ve Kardeşliğin Türkiyesi' temasıyla hazırlanan broşüre SABAH ulaştı. Broşürde Türkiye yüzyılına giden yolda yaşanan gelişmeler, ülkeye kazandırılan projeler yer alıyor. Gazetelerde çıkan haber kupürleri, fotoğraflar ve vatandaşlar tarafından farklı tarihlerde genel merkeze gönderilen duygu dolu mektuplardan satırlarla 24 yılın özeti vatandaşın gözünden anlatılıyor.
14 Ağustos 2001 AK Parti'nin kuruluşu ile başlayan broşürde Ak Parti'nin ilk 2002 seçim zaferi o günkü gazetelerde 'Tek Başına' başlığıyla yayınlanan haber kupürü ile birlikte yer alıyor. Kronolojik olarak devam eden broşürde 29 Ocak 2009'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Davos'taki One minute çıkışı, Gezi olayları, Marmaray, Bayraktar, ilk cumhurbaşkanlığı seçimi, 15 Temmuz 2016 darbe girişimi, 3. havalimanın açılışı, TOGG, Terörsüz Türkiye süreci, milli muharip savaş uçağı KAAN ile ilgili vatandaşlar tarafından yazılan duygu dolu satırlar dikkat çekiyor.
İşte o duygu dolu mektuplardan satırlar şöyle:
(14 Ağustos 2001)
Bugün AK Parti kuruldu. "Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" dedi uzun adam. Salon küçüktü ama umut büyüktü. Henüz yolun başıydık."
(3 Kasım 2002)
İlk seçim zaferi. "Bu akşam tarih yazıldı. Sandıktan tek başına iktidar çıktı. Gecenin geç saatlerinde Ankara'da balkona çıktılar. Erdoğan'ın yasaklı olduğu günlerde halk, yasakları değil umudu seçti."
(29 Ocak 2009)
"One minute! dediğinde yüreğim ağzıma geldi. Bütün dünya onu canlı yayında izledi. Dünyaya karşı ülkemin sesi ilk kez bu kadar gür çıktı.
Sevinçten sabaha kadar uyuyamadım."
(28 Mayıs 2013) Gezi olayları
"Ağaç bahane... iktidarı sandıkta deviremeyenler, bugün gençlerin saf duygularını kullanarak, sokakları karıştırmak istedi. Neyseki; halk, uzun adamın arkasında...Hiç kimse bu milleti oyunlarıyla bölemeyecek! Ve ASLA!"
(29 Ekim 2013) Marmaray
"İşe geç kalacağım diye acele bindim. Marmaray dedikleri buymuş. İnsan ilk kez zamana karşı değil, zamanla birlikte hareket edebiliyor. Artık İstanbul'da. Helal olsun yapanlara..."
(29 Nisan 2014) Bayraktar
"Bugün ilk kez televizyonda Bayraktar TB2 görüntülerini izledim. Ne yalan söyleyeyim, kat ettiğimiz mesafeyi görünce çok gururlandım..."
(10 Ağustos 2014) İlk Cumhurbaşkanlığı seçimi
"Tarihinde ilk kez bir millet, kendi cumhurbaşkanını doğrudan seçti. Oylardan biri bendim. Bir çağı kapatan, bir çağı başlatan bir gündü. Yüzündeki kararlılığı hiç unutamıyorum."
(15 Temmuz 2016) Darbe girişimi
"Gece hiç bitmeyecek sandık. Ama millet sokağa indi, liderimiz çağırdı, halk cevap verdi. Bugün tanıkların önünde Duranlarla demokrasi bir kez daha kazandı. O köprüde bu millet yeniden doğdu..."
(29 Ekim 2018) İstanbul Havalimanı
"Bugün 3. havalimanına ilk inişi yaptım. Dünyanın ortasında bir dev gibi duruyor...Ne yalan söyleyeyim göğsüm kabardı. Yine gururla..."
(3 Nisan 2023) TOGG
"Bugun benim için rüya gibi...İlk arabamı aldım, hem de yerli ve milli...Bunu söylemesi bile bir gurur...TOGG'la ilk yolculuğumuzu yaptık, kendi yolumuzda, kendi arabamızla..."
(22 Ekim 2024)
Terörsüz Türkiye süreci. "Bugün iki lider aynı masada, aynı kelimelerle konuştu: Terörsüz Türkiye. Bahçeli "Birliğimiz milletin iradesidir" dedi. Erdoğan; "Huzurun adı Türkiye olacak" diye tamamladı. O an sadece bir ittifak değil, bir gelecek tasarrufu ortaya kondu."
