Vatandaşlardan AK Parti’nin 24. yılı için duygusal mektuplar: Kurduğumuz hayaller gerçek oldu

AK Parti'nin 24. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla '24 Yılın hikayesi, Birlik ve Kardeşliğin Türkiyesi' temasıyla hazırlanan broşüre SABAH ulaştı. Broşürde Türkiye yüzyılına giden yolda yaşanan gelişmeler, ülkeye kazandırılan projeler yer alıyor. Gazetelerde çıkan haber kupürleri, fotoğraflar ve vatandaşlar tarafından farklı tarihlerde genel merkeze gönderilen duygu dolu mektuplardan satırlarla 24 yılın özeti vatandaşın gözünden anlatılıyor.

14 Ağustos 2001 AK Parti'nin kuruluşu ile başlayan broşürde Ak Parti'nin ilk 2002 seçim zaferi o günkü gazetelerde 'Tek Başına' başlığıyla yayınlanan haber kupürü ile birlikte yer alıyor. Kronolojik olarak devam eden broşürde 29 Ocak 2009'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Davos'taki One minute çıkışı, Gezi olayları, Marmaray, Bayraktar, ilk cumhurbaşkanlığı seçimi, 15 Temmuz 2016 darbe girişimi, 3. havalimanın açılışı, TOGG, Terörsüz Türkiye süreci, milli muharip savaş uçağı KAAN ile ilgili vatandaşlar tarafından yazılan duygu dolu satırlar dikkat çekiyor.

İşte o duygu dolu mektuplardan satırlar şöyle:

(14 Ağustos 2001)

Bugün AK Parti kuruldu. "Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" dedi uzun adam. Salon küçüktü ama umut büyüktü. Henüz yolun başıydık."

(3 Kasım 2002)

İlk seçim zaferi. "Bu akşam tarih yazıldı. Sandıktan tek başına iktidar çıktı. Gecenin geç saatlerinde Ankara'da balkona çıktılar. Erdoğan'ın yasaklı olduğu günlerde halk, yasakları değil umudu seçti."

(29 Ocak 2009)

"One minute! dediğinde yüreğim ağzıma geldi. Bütün dünya onu canlı yayında izledi. Dünyaya karşı ülkemin sesi ilk kez bu kadar gür çıktı.

Sevinçten sabaha kadar uyuyamadım."