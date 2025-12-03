03 Aralık 2025, Çarşamba
Haberler Özel Haber Haberleri Beyoğlu tacizcilerine tahliye! 30 yıl hapsi istenen iki sanık neden tahliye edildi?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.12.2025 15:09 Güncelleme: 03.12.2025 15:11
Tarihler 24 Eylül'ü gösteriyordu. İki şehir eşkıyası, Beyoğlu'nda yürüyen genç kadını taciz etmeye kalkmıştı. O iki haydut o gün bugündür cezaevindeydi. Ama şimdi serbest bırakıldılar. Peki nasıl tahliye oldular? Türkiye’nin konuştuğu gelişmeyi A Haber canlı yayınına katılan avukat Hadi Dündar değerlendirdi.

KAMU VİCDANI YARALAYAN KARAR!

Beyoğlu'nda iki şehir eşkıyasının bir kadına taciz girişiminde bulunduğu o dehşet anları gündeme bomba gibi düşmüştü. O iki haydut tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Demir parmaklıklar ardındaki zanlılarla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

İddianamede o saldırganların 10 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları talep edildi. Tecavüz girişiminde bulunulan 25 yaşındaki kadının da hazır bulunduğu duruşmada, Mahkeme sabıka dosyası kabarık iki sanık için, tutuklu geçirdikleri süre dikkate alınarak tahliye edilmesine karar verdi. Serbest bırakılmalarına ise tepki büyük.

VİCDANLARI RAHATSIZ ETTİ

A Haber canlı yayınına konuk olan Avukat Hadi Dündar, İstanbul Beyoğlu'nda bir kadını taciz eden iki sanığın tahliye edilmesini hukuksal çerçevede değerlendirdi. Kararın kamu vicdanını rahatlatmadığını belirten Hadi Dündar, Türk Ceza Kanunu (TCK) maddeleri ve infaz hesaplamaları üzerinden tahliyenin orantısızlığına dikkat çekti.

"HUKUKUMUZ BU SERBEST BIRAKILMAYI ÖNGÖRMÜYOR"

Görüntüleri "iç parçalayıcı" olarak nitelendiren Dündar, tahliye kararının vicdanları ikinci kez yaraladığını ifade etti. Hukuki açıdan bakıldığında mevcut yasaların bu şahısların serbest bırakılmasını öngörmediğini vurgulayan Dündar, TCK'nın 102. maddesine atıfta bulundu. Cinsel saldırı suçunun cezasının 10 yıla kadar olduğunu, suçun birden fazla kişiyle işlenmesi durumunda (TCK 102/3-b) cezanın yarı oranında artırılarak 15 yıla kadar çıkabileceğini belirtti.

İNFAZ HESAPLAMASINDAKİ ÇELİŞKİ

Avukat Hadi Dündar, verilen cezalar ile sanıkların cezaevinde kaldıkları süre arasındaki orantısızlığa işaret etti. 15 yıl ceza alan bir kişinin 9 yıl, mahkemenin verdiği 9 yıl ceza alan bir kişinin ise yatarı hesaplandığında (2/3 oranı ve denetimli serbestlik düşüldüğünde) en az 5 yıl cezaevinde kalması gerektiğini söyledi. Sanıkların sadece 14 ay sonra tahliye edilmesinin, verilen ceza ile infaz süresi arasında bir uyumsuzluk yarattığını ifade etti.

"EN ÜST HADDEN CEZA VERİLMELİYDİ"

Görüntülerdeki eylemin açık bir cinsel saldırı olduğunu ve sanıkların eylemi kendi istekleriyle değil, çevredekilerin müdahalesiyle sonlandırdığını belirten Dündar, mahkemenin alt sınırdan uzaklaşarak en üst hadden ceza vermesi gerektiğini savundu. Dündar, suçun işleniş biçimi, kastın yoğunluğu ve kamu düzenine etkisi göz önüne alındığında, sanıkların bu kadar kısa sürede tahliye edilmesinin hukuka uygun düşmediğini dile getirdi.

"TOPLUMUN GÜVENLİĞİ VE KAMU DÜZENİ BOZULDU"

Kamu düzeninin temel amacının, suç işleyenlere caydırıcı cezalar vererek toplumu ve mağdurları rahatlatmak olduğunu hatırlatan avukat Hadi Dündar, bu tahliyenin sokaktaki güven duygusunu zedelediğini vurguladı. Mağdur kadının ve videoyu izleyen diğer kadınların sokakta tek başına yürüme cesaretinin kırıldığını belirten Dündar, sanıkların kabarık suç dosyalarına da dikkat çekti. Suçu meslek edinen ve "suç makinesi" haline gelen kişilerin 14 aylık hapis süreciyle ıslah olamayacaklarını ifade etti.

ÜST MAHKEMEDEN KARARIN DÖNMESİ BEKLENİYOR

Mahkemenin gerekçeli kararı henüz açıklanmasa da, görüntülerin "nitelikli cinsel saldırı" boyutunda olduğunu savunan Dündar, kararın İstinaf Mahkemesi veya üst mahkemelerce bozulacağını öngördüğünü belirtti. Savcılık makamının veya mağdur avukatlarının itirazı ile sanıkların yeniden tutuklanması yönünde bir karar çıkmasını beklediğini ifade eden Dündar, "Kamu vicdanı gerçekten derinden yaralanmıştır" sözleriyle konuşmasını sonlandırdı.

