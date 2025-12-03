Beyoğlu tacizcilerine tahliye! 30 yıl hapsi istenen iki sanık neden tahliye edildi?

Beyoğlu'nda iki şehir eşkıyasının bir kadına taciz girişiminde bulunduğu o dehşet anları gündeme bomba gibi düşmüştü. O iki haydut tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Demir parmaklıklar ardındaki zanlılarla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

İddianamede o saldırganların 10 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları talep edildi. Tecavüz girişiminde bulunulan 25 yaşındaki kadının da hazır bulunduğu duruşmada, Mahkeme sabıka dosyası kabarık iki sanık için, tutuklu geçirdikleri süre dikkate alınarak tahliye edilmesine karar verdi. Serbest bırakılmalarına ise tepki büyük.